رومانيا.. «أول فرحة» منذ 24 عاماً!



ميونيخ (أ ف ب)

حققت رومانيا فوزها الأوّل منذ 24 سنة في كأس أوروبا لكرة القدم، عندما فاجأت جارتها أوكرانيا وهزمتها 3-0، في ميونيخ، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لنسخة ألمانيا 2024.

وسجّل هدف الافتتاح لرومانيا نيكولاي ستانتشيو من تسديدة رائعة (29) خلافاً لمجريات الشوط الأوّل، ثم حسمت المواجهة عن جدارة في الثاني عبر رازفان مارين من خارج منطقة الجزاء أيضاً (53)، ودنيس دراجوش بعدها بأربع دقائق (57).

وكانت رومانيا العائدة إلى البطولة القارية، بعد غياب ثمانية أعوام، والتي لم تشارك في كأس العالم منذ 1998، حققت فوزاً وحيداً في خمس مشاركات في كأس أوروبا، على حساب إنجلترا 3-2 عام 2000 عندما بلغت ربع النهائي.

دانت السيطرة أوّل ثلث ساعة لأوكرانيا بنسبة 70%، ولكن بدون خطورة من ثنائي جيرونا الإسباني أرتيم دوبفيك هداف الليجا وفيكتور تسيهانكوف.

لكن رومانيا بقيت صلبة دفاعياً، واستفادت من خطأ دفاعي خلافاً لمجريات اللعب وتشتيت خاطئ من أندري لونين حارس ريال مدريد الإسباني، وصلت الكرة من دنيس مان إلى القائد نيكولاي ستانتشيو، أطلقها لاعب ضمك السعودي من حافة المنطقة في المقص الأيسر (29).



بحثت أوكرانيا سريعاً عن التعديل مكثّفة هجماتها، مقابل مرتدات لرومانيا بغية تسجيل الثاني، ومن ركلة ركنية، كاد ستانتشيو يحقق الثنائية، لكن العارضة أنقذت لونين الذي لعب معظم الموسم الماضي أساسياً مع ريال مدريد خلال إصابة البلجيكي تيبو كورتوا (39).

وفي الشوط الثاني، عاشت أوكرانيا دقائق عصيبة، فيما عرفت رومانيا مجدداً من أين تؤكل الكتف.

بعد مرتدة سريعة أطلق رازفان مارين، العائد من إصابة، تسديدة أرضية قوية من نفس موقع تسجيل الهدف الأوّل، أخطأ لونين في أبعادها لتعانق شباكه (53).

هدّد أندري راتسيو صاحب الشعر المصبوغ بالأزرق مرمى لونين، قبل الصفعة الرومانية الثالثة (56).

ومن ضربة ركنية، تلاعب دنيس مان بالدفاع الأوكراني، ولعب أرضية مقشّرة إلى دنيس دراجوش تابعها في المرمى الخالي، قبل أن يؤكّد حكم الفيديو المساعد صحّة الهدف (57).

أوكرانيا المتأهلة عبر الملحق بفوزها على البوسنة والهرسك ثم أيسلندا، إلى النهائيات للمرة الرابعة توالياً آخرها صيف 2021 عندما بلغت ربع النهائي، حاول مدرّبها سيرهي ريبروف الذي قادها إلى ربع نهائي مونديال 2006 في مشاركتها الوحيدة، دفع ابن الخمسين عاماً بثلاثة لاعبين دفعة واحدة بينهم النجم المخضرم أندري يارمولنكو.

لكن جهود نجمي أوكرانيا ميخايلو مودريك وألكسندر زينشتنكو باءت بالفشل، فيما احتفظت رومانيا بنتيجتها النظيفة، وحققت أفضل مما كان متوقعاً في مباراتها الافتتاحية.

ويقود رومانيا المدرب إدوارد يوردانيسكو (45 عاماً)، حامل الشعلة من والده «الجنرال» أنجل الذي قاد رومانيا إلى أفضل نتيجة لها ضمن بطولة كبرى من خلال بلوغ ربع نهائي مونديال 1994.

تضمّ تشكيلته مجموعة من اللاعبين الذين وصلوا إلى نصف نهائي كأس أوروبا دون 21 عاماً في 2019 وخسروا أمام ألمانيا الوصيفة 2-4، معظمهم كبروا معاً وتدرّبوا في أكاديمية أسّسها أسطورة البلاد جورجي هاجي بالقرب من مسقط رأسه كونستانتا على شاطئ البحر الأسود.

وشارك نجل هاجي، يانيس، في الدقيقة 62، إلى جانب فالنتين ميخايلا الذي تعرّض لوعكة صحية صباح المباراة.

وتلعب رومانيا مباراتها المقبلة مع بلجيكا السبت في كولن وأوكرانيا مع سلوفاكيا الجمعة في شتوتجارت.