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الرياضة

قائد التشيك يطالب بحرمان رونالدو!

قائد التشيك يطالب بحرمان رونالدو!
17 يونيو 2024 19:56

لايبزج (د ب أ)

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أصبح توماس سوسيك قائد منتخب التشيك جاهزاً لخوض المواجهة أمام البرتغال الثلاثاء، في افتتاح مشوار الفريقين في كأس أمم أوروبا «يورو 2024» بألمانيا.
ولم يكن سوسيك «29 عاماً» في حالة جيدة لدى وصوله إلى ألمانيا، ولكنه تحسن خلال الساعات الأخيرة.
وقال سوسيك في مؤتمر صحفي «أتوجه بالشكر إلى الجميع، لقد تدربت اليوم، أنا في حالة جيدة، وأتمنى أن تكون الأمور على ما يرام غداً».
وقبل المواجهة في شرق ألمانيا في المجموعة السادسة، رشح سوسيك منتخب البرتغال للفوز باللقب.
وأشار سوسيك إلى أنه في سبيل الفوز على البرتغال ينبغي القضاء على مصدر الخطورة الأبرز، كريستيانو رونالدو، وقال «نحن جميعاً نعرف إمكانات رونالدو، خاصة حينما يكون أمامه مساحة، سيسجل هدفاً، لذا علينا أن نحرمه من المساحات». ‏

كأس أمم أوروبا
يورو 2024
التشيك
البرتغال
كريستيانو رونالدو
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