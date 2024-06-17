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الرياضة

«الصحة» تمنع سابالينكا من أولمبياد باريس

«الصحة» تمنع سابالينكا من أولمبياد باريس
17 يونيو 2024 19:59

 
باريس (أ ف ب)

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أعلنت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنّفة ثالثة عالمياً، غيابها عن مسابقة التنس ضمن دورة الألعاب الأولمبية في باريس هذا الصيف «من أجل الاهتمام بصحتها».
وخسرت سابالينكا (26 عاماً) امام المراهقة الروسية ميرا أندرييفا في ربع نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، ثانية البطولات الأربع الكبرى، في بداية هذا الشهر.
وتقام مسابقات التنس الأولمبية على الملاعب الترابية بين 27 يوليو و4 أغسطس، قبل ثلاثة أسابيع من انطلاق بطولات الولايات المتحدة المفتوحة.
وقالت سابالينكا للصحفيين «خصوصاً مع كل الصعوبات التي واجهتها في الأشهر الأخيرة، أشعر أنه يجب عليّ الاهتمام بصحتي».
وتابعت «هو أمر صعب للغاية بالنسبة للروزنامة وقد اتخذت قراراً بالاهتمام بصحتي».
ومن المقرر أن تعود سابالينكا، بطلة أستراليا المفتوحة عامي 2023 و2024، إلى الملاعب هذا الأسبوع في برلين، بعد معاناتها من مرض في المعدة في رولان جاروس.
كما ستكون حاضرة للمشاركة في بطولة ويمبلدون ثالثة البطولات الأربع الكبرى بدءاً من الأول من يوليو.
وقالت «لقد كانت أسوأ تجربة مررت بها في حياتي داخل الملعب».
وأردفت «لقد لعبت أثناء مرضي، ولعبت مع الإصابات، ولكن عندما تكون لديك مشكلة في المعدة وليس لديك أي طاقة للعب وتكون في الدور ربع النهائي لإحدى البطولات الأربع الكبرى، فإنّها كانت تجربة مروعة حقاً».
وأضافت «أعتقد أن جسدي كان يطلب فقط بعض الراحة، تمكنت من الحصول على بضعة أيام للاسترخاء والتعافي بعد الأشهر الصعبة».

التنس
أرينا سابالينكا
باريس
أولمبياد باريس 2024
أستراليا المفتوحة
ويمبلدون
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