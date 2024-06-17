ساوثجيت: البداية منحت إنجلترا روحاً جديدة



جلسنكيرشن (د ب أ)



قال جاريث ساوثجيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي، إن الفوز على صربيا 1 - صفر، يبني روحاً كبيرة داخل الفريق، وذلك قبل مواجهة الدنمارك بالجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة كأس أمم أوروبا لكرة القدم 2024 المقامة حالياً في ألمانيا.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) أن منتخب إنجلترا، وصيف نسخة عام 2020 بالبطولة، حقق الفوز في أول مباراة له بالبطولة، بهدف سجله نجمه جود بيلينجهام بضربة رأس ليتقدم مبكراى في المباراة التي أقيمت في مدينة جلسنكيرشن.

ويرى ساوثجيت أن ذلك الفوز سيساعد الفريق على المضي قدماً.

وقال مدرب المنتخب الإنجليزي: «أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد في الشوط الأول، وسيطرنا على المباراة، وكان يجب علينا تسجيل هدف ثانٍ».

وأضاف: «في الشوط الثاني تأثرنا ببذل جهد كبير في الشوط الأول، كما أن العديد من اللاعبين لم يكونوا قد خاضوا 90 دقيقة منذ فترة، لذلك كنت قلقاً على الجهد الذي بذلناه».

وتابع ساوثجيت: «لا يزال لدينا فرصة ممتازة في النهاية، لكننا سعداء لأننا أظهرنا شكلاً مختلفاً لنا، وكان علينا إظهار بعض المرونة الدفاعية داخل منطقة الجزاء؛ لأننا كمجموعة نبني على الروح العالية للفريق».

وتعني النتيجة أن المنتخب الإنجليزي يمكنه حجز مكان في دور خروج المغلوب، حيث يكفيه الفوز على الدنمارك في المباراة المقبلة يوم الخميس.