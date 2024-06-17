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الرياضة

مدافع أسكتلندا يدعو لتجاوز الأحزان

مدافع أسكتلندا يدعو لتجاوز الأحزان
17 يونيو 2024 20:17

 
برلين (د ب أ)

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أكد جرانت هانلي مدافع منتخب أسكتلندا أن منتخب بلاده يتحتم عليه العودة إلى أسلوب لعبه الأساسي، وتجاوز الأحزان من أجل إحياء فرصه في التأهل في كأس أمم أوروبا «يورو 2024»، حينما يلاقي نظيره السويسري مساء الأربعاء.
وتعرض منتخب أسكتلندا لهزيمة قاسية 1-5 أمام نظيره الألماني صاحب الأرض في المباراة الافتتاحية للبطولة يوم الجمعة الماضي.
وحقق منتخب أسكتلندا انتصاراً وحيداً في آخر عشر مباريات واستقبلت شباكه 26 هدفاً.
وقال هانلي في مؤتمر صحفي «هذه الأمور تحدث في كرة القدم».
وأضاف اللاعب البالغ عمره 32 عاماً «يكون هناك فترات يسير فيه الأداء والنتائج بشكل جيد، خاصة إذا وضعنا في الاعتبار الأداء الدفاعي، حينما لا تستقبل أهدافاً، والإجابة بالنسبة لنا هي العودة إلى طريقة اللعب الأساسية، والتركيز على مكان وأسباب النجاح الذي حققناه في السابق».
وأشار «من وجهة نظر اللاعبين فإن عملنا الأساسي يأتي في ملعب التدريبات، حيث يتحتم علينا القيام بأقصى ما في وسعنا من أجل التحسن».
وأوضح «المدرب عقد اجتماعات معنا لتجاوز ما حدث ووضعه خلف ظهورنا، والتطلع للمباراة القادمة».
وقال «نتحدث عن اللعب في المستويات العليا، ونتحدث عن مواجهة فريق كبير، المباريات كبيرة، إنها مناسبة كبيرة والجميع يرغب في اللعب في مثل هذه الليالي». وختم بالقول «بالطبع ربما يوجد بعض التوتر الزائد، لكني لا أعتقد أنه عذر عن عدم ظهورنا بالمستوى المأمول».

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