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الرياضة

«اليويفا» يعاقب بورتيوس

«اليويفا» يعاقب بورتيوس
17 يونيو 2024 20:28

 
ميونيخ (رويترز)

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فرض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا»، عقوبة الإيقاف لمباراتين على المدافع الأسكتلندي رايان بورتيوس بداعي «اللعب الخشن الخطير»، إثر تدخله العنيف مع إيلكاي جوندوجان خلال الهزيمة 5-1 أمام ألمانيا يوم الجمعة الماضي في المباراة الافتتاحية لبطولة أوروبا 2024.
وكانت ألمانيا متقدمة 2-صفر، عندما تلقى بورتيوس البطاقة الحمراء في نهاية الشوط الأول، إثر تدخل عنيف بقدميه على جوندوجان داخل منطقة الجزاء.
واحتسب الحكم ركلة جزاء لألمانيا تقدم كاي هافرتز لتنفيذها مسجلاً منها الهدف الثالث.
ويغيب بورتيوس بذلك عن صفوف أسكتلندا في مباراتيها أمام سويسرا يوم الأربعاء المقبل وأمام المجر يوم الأحد.
وتأمل أسكتلندا في تجاوز دور المجموعات في نهائيات بطولة كبيرة للمرة الأولى. 

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