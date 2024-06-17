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الرياضة

أرنولد يشيد بـ «ثنائي المساعدة»

أرنولد يشيد بـ «ثنائي المساعدة»
17 يونيو 2024 21:31

 
جلسنكرشن (د ب أ)

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كشف ترينت ألكسندر أرنولد، لاعب منتخب إنجلترا، عن أنه يعمل على تنفيذ دوره الجديد لاعباً للوسط على مدار عام، مشيداً بدور زميليه في الفريق ديكلان رايس وجود بلينجهام في الفوز على صربيا 1-صفر،، في بطولة كأس أمم أوروبا المقامة حالياً في ألمانيا.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، أن جاريث ساوثجيت، المدير الفني لمنتخب إنجلترا، اتخذ قراراً حاسماً قبل مواجهة افتتاح منافسات المجموعة الثالثة بالبطولة، بالاعتماد على رايس في وسط الملعب، مع تفضيل أرنولد على كل من كونور كالاجر وكوبي ماينو.
ويلعب أرنولد كظهير أيمن في ليفربول، فيما يعمل ساوثجيت على تحويله إلى لاعب وسط على المستوى الدولي، وأكد اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً، بعد الفوز أنه بذل جهداً كبيراً من أجل إجراء التغيير في دوره.
وقال أرنولد: «كنت جاهزاً، لست فقط أنا، ولكن من خلال المدرب ومساعده ستيف هولاند اللذين عملا بجد طوال العام الماضي، لكي أكون على دراية بالدور المطلوب مني».
وأضاف: «ليس ذلك فقط، فأنا ألعب مع اثنين من أفضل لاعبي الوسط في كرة القدم حاليا، ديكلان رايس وجود بلينجهام، لذلك أنا أحظى بصحبة جيدة، حينما أكون معهما ويقدمان لي المساعدة».

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إنجلترا
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