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الرياضة

دياز: رونالدو مصدر إلهام

دياز: رونالدو مصدر إلهام
17 يونيو 2024 21:34

 
لايبزج (د ب أ)

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أكد روبن دياز مدافع منتخب البرتغال، أن كريستيانو رونالدو يبقى مصدر إلهام في بلاده، رغم بلوغه التاسعة والثلاثين من عمره، مشيراً إلى قدرة قائد النصر السعودي على قيادة البرتغال لحصد اللقب القاري الثاني في تاريخها عبر كأس أمم أوروبا «يورو 2024» في ألمانيا.
ويفتتح منتخب البرتغال مشواره في يورو 2024 بمواجهة التشيك الثلاثاء في لايبزج، قبل مواجهة تركيا وجورجيا ضمن المجموعة السادسة.
وقال دياز في مؤتمر صحفي «إنه ملهم، يظهر لنا أن كل شيء ممكن».
وقاد رونالدو منتخب البرتغال للفوز باللقب القاري للمرة الأولى في يورو 2016، رغم غيابه عن الفوز على فرنسا في النهائي بداعي الإصابة، حيث ساند زملاءه من على خط ملعب المباراة.
ويرى دياز مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي أن منتخب البرتغال تحت قيادة المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، بإمكانه الذهاب بعيداً في يورو 2024 بفضل رونالدو. ‏

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البرتغال
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كريستيانو رونالدو
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