فرنسا.. «بداية خجولة»

دوسلدورف (أ ف ب)



استهل المنتخب الفرنسي حامل اللقب مرتين مشواره في كأس أوروبا 2024 لكرة القدم، بفوز خجول، بهدف عكسي على حساب النمسا 1-0 ضمن الجولة الأولى للمجموعة الرابعة في دوسلدورف.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق الخطأ برأسية النمساوي ماكسيميليان فوبر (38).

وعمد المدرب ديدييه ديشامب، المستمر في منصبه على رأس «الديوك» منذ 12 عاماً، وتخلل هذه الفترة الفوز بكأس العالم 2018، وبلوغ نهائي «يورو 2016» ونهائي مونديال قطر 2022، إلى الدفع بوليام صليبا في الدفاع إلى جانب دايو أوباميكانو، فيما اعتمد على نجولو كانتي لاعب الاتحاد السعودي في الوسط.

أما المنتخب النمساوي الذي يقوده المدرب الألماني المخضرم رالف رانجنيك فاعتمد مقاربة حذرة في تشكيلته من خلال خطة 4-2-3-1.

وغاب عن النمسا نجمها الأبرز المدافع دافيد ألابا بسبب الإصابة، إلا أنها تسلحت بعروض رائعة في الآونة الأخيرة «لم تخسر قبل هذا اللقاء في آخر سبع مباريات سواء ودية أم رسمية»، وأنهت التصفيات المؤهلة الى المسابقة القارية في المركز الثاني في مجموعتها بفارق نقطة عن بلجيكا.

وجاء الهدف الأول لفرنسا بطريقة غير معتادة، بعدما توغل مبابي داخل المنطقة وحوّل كرة عرضية، إلا أن فوبر حوّلها عن طريق الخطأ رأسية في مرمى فريقه (38).

وتعرّض مبابي لإصابة قوية في إنفه أثناء محاولته متابعة الكرة برأسه فاصطدم بكتف المدافع كيفن دانسو (86) ليطلب ديشامب استبداله، إلا أنه وأثناء مواكبة الطاقم الطبي له خارج الملعب عاد إلى المستطيل الأخضر وجلس أرضاً بهدف إيقاف اللعب للسماح بالتبديل، فتحصل على بطاقة صفراء من الحكم الذي اعتبر أنه يهدر الوقت عمداً.

وتلعب فرنسا أمام هولندا في قمة نارية الجمعة في لايبزج، فيما تتواجه النمسا مع بولندا في اليوم ذاته في برلين.