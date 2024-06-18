أنف مبابي يتصدر صحف العالم



أنور إبراهيم (القاهرة)



تصدرت صورة النجم الفرنسي كيليان مبابي قائد «الديوك»، والدماء تنزف من أنفه وتغطي وجهه وقميصه، كبريات الصحف العالمية في مختلف بلدان العالم، عبر مواقعها الإلكترونية، في حين تراجع الاهتمام بالمباراة نفسها التي لعبها منتخب فرنسا أمام النمسا، في افتتاح المجموعة الرابعة في كأس الأمم الأوروبية «يورو2024»، وانتهت بفوز «الديوك» 1- صفر، إلى المرتبة الثانية في هذه الصحف والمواقع الرياضية العالمية.

وكانت صورة مبابي، وهو جالس على أرض الملعب، مدرجاً في دمائه، هي الصورة الأكثر انتشاراً عبر كل المواقع الرياضية في إسبانيا وإنجلترا وفرنسا والأرجنتين والبرازيل، وغيرها من بلدان العالم.

وازداد قلق وسائل الإعلام الإسبانية على وجه الخصوص، بالنسبة لحالة مبابي الوافد الجديد هذا الصيف للعب في ريال مدريد.

وبمجرد انتهاء المباراة كانت صورة مبابي في صدر مواقع صحف ماركا وآس وموندو ديبورتيفو وغيرها، وبعد أقل من ساعة من انتهاء المباراة، كانت هناك 3 مقالات مختلفة عن إصابة مبابي منشورة على موقع ماركا، بينما عنونت صحيفة آس: «فوز، معاناة، دماء».

ولم تكن «الميديا» الإسبانية وحدها المهتمة بما حدث لبطل العالم المُتوج بمونديال روسيا 2018، وإنما امتد الاهتمام والقلق إلى الصحافة الإنجليزية عبر مواقعها الإلكترونية، حيث كتبت صحيفة ديلي ميل: دماء وعرق وتصفيق، وهنأت الفرنسيين بفوزهم على النمسا، بينما وضعت إذاعة بي بي سي وصحيفتا التلجراف والصن صورة مبابي في صدر مواقعها الإلكترونية، في حين التزمت الصحافة الإيطالية ممثلة في لاجازيتا ديللوسبورت وتوتو سبورت الحذر، واكتفت بالتعبير عن قلقها الشديد على حالة هداف كأس العالم الأخيرة 2022.

وفي أميركا الجنوبية، حيث تستعد المنتخبات لبطولة كوبا أميركا، لم تهتم الصحافة هناك كثيراً بتغطية كأس الأمم الأوروبية «يورو2024»، ولكنها نشرت خبر إصابة مبابي في صدر مواقعها الإلكترونية.

وتساءلت صحيفة لاناسيونال الأرجنتينية، عما إذا كان بمقدور مبابي أن يكمل البطولة وهو بهذه الحالة، ودقت صحيفة جلوبو البرازيلية «ناقوس الخطر»، مشيرة إلى إن حالة مبابي تثير قلق فرنسا كلها.