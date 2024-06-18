«الركبة» تمنع أنس جابر من أولمبياد باريس



باريس (أ ف ب)

تغيب التونسية أنس جابر، المصنفة عاشرة عالمياً في التنس، عن أولمبياد باريس الشهر المقبل، مفضلة إراحة ركبتها حسب ما أعلنت.

ونشرت وصيفة ثلاث بطولات كبرى رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي تشرح فيها «بعد التشاور مع الفريق الطبي في ما يتعلّق بالمشاركة في الألعاب الأولمبية في باريس، قرّرنا ان التغيير السريع في الأرضية والتكيّف مع الجسد سيعرّضان ركبتي للخطر ويضرّان بباقي الموسم».

تابعت ابنة التاسعة والعشرين التي شاركت في أولمبياد لندن 2012، ريو 2016 وطوكيو صيف 2021 «أحببت دوماً تمثيل بلدي في أي مسابقة لكن علي الاستماع إلى جسدي».

وكانت أفضل لاعبة عربية قد خضعت لجراحة بركبتها اليمنى في 2023.

بلغت هذا الموسم في رولان جاروس، على ارض ترابية، حيث تقام منافسات التنس في الأولمبياد، الدور ربع النهائي حيث خسرت أمام الأميركية الشابة كوكو جوف.