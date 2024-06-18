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الرياضة

دبا الحصن يتعاقد مع زاناردي

دبا الحصن يتعاقد مع زاناردي
18 يونيو 2024 10:59

 
فيصل النقبي (دبا الحصن) 

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تعاقد دبا الحصن مع البرازيلي كايو زاناردي «50 عاماً» لقيادة الفريق الأول لكرة القدم في «دوري أدنوك للمحترفين».
وجاء الإعلان عن التعاقد مع المدرب في مؤتمر صحفي حضره الدكتور محمد أحمد المطوع، رئيس مجلس إدارة النادي، ومحمد عبدالله الطربان الحمودي، رئيس شركة الكرة.
وأكد الحمودي أن اختيار زاناردي يأتي عن قناعة تامة بقدراته وخبرته في الدوري، خاصة أنه تولى تدريب العديد من الفرق خلال المواسم السابقة. 
وأضاف: «نعمل من خلال اختياراتنا للعناصر القادرة على تحقيق طموحنا، وهو كسر قاعدة «الصاعد هابط»، وتكوين فريق يستطيع الصمود في البطولة، وهذا جزء من الخطة الاستراتيجية للنادي. 
من جانبه، أكد كايو زاناردي سعادته بتدريب الفريق، مشيراً إلى أن قبوله للمهمة جاء بسبب إيمانه باستراتيجية الإدارة التي تهدف إلى بناء فريق قادر على البقاء، وبلوغ طموحات الجماهير الكبيرة لدبا الحصن.
 

دوري أدنوك للمحترفين
دبا الحصن
كايو زاناردي
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