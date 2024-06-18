مورفي وكينج إلى «الأولمبياد الثالث»



لوس أنجلوس (أ ف ب)



تأهلت ليلي كينج «100 متر صدراً»، وراين مورفي «100 متر ظهراً» إلى دورة الألعاب الأولمبية في باريس من 26 يوليو إلى 11 أغسطس المقبلين، وستكون الثالثة لهما، بعدما التصفيات الأميركية في إنديانابوليس.

فازت كينج، صاحبة الرقم القياسي العالمي في سباق 100 متر صدراً، بزمن 1:05.23 دقيقة، وتتاح لها فرصة السعي للحصول على لقبها الأولمبي الثاني في هذه المسافة بعد ريو في 2016.

وتفوّقت كينج على إيما ويبر «1:06.10 دقيقة»، وخاصة على بطلة أولمبياد طوكيو 2021 ليديا جاكوبي التي حلت ثالثة، وبالتالي لن تتمكن من الدفاع عن لقبها في باريس، وهو مثال جديد على المنافسة القوية في السباحة الأميركية وتصفياتها.

وفاز مورفي، البطل الأولمبي في سباقي 100 متر و200 متر ظهراً في ريو، ثم بالفضية (200 متر ظهراً) والبرونزية «100 متر ظهراً» في طوكيو، بسباق 100 متر ظهراً بزمن 52.22 ثانية، وجاء النجم الصاعد هانتر أرمسترونج ثانياً (52.72 ث).

وبعدما ضمنت تأهلّها لمنافسات المياه المفتوحة المقرّرة على نهر السين، ستسبح كايتي جرايمز «18 عاماً» أيضاً في مسبح «لاديفانس أرينا» في عاصمة الأنوار في الأولمبياد، بفضل فوزها بسباق 400 متر متنوعة «4:35.00 دقيقة»، متقدّمة على صاحبة الفضية الأولمبية إيما ويانت «4:35.56 دقيقة».

وكانت جرايمز حلت رابعة في سباق 800 متر في أولمبياد طوكيو، عندما كان عمرها 15 عاماً فقط في عام 2021.

وفرضت الأسطورة كايتي ليديكي سيطرتها على سباق 200 متر حرة بزمن 1:55.22 دقيقة، لكنها غير متأكدة من المنافسة في هذه المسافة في باريس، حيث ستخوض غمار سباق سباق 400 متر حرة، وربما 800 متر و1500 متر اللذان ستشارك في تصفياتهما لاحقاً.

وفاز لوك هوبسون بسباق 200 متر حرة «1:44.89 دقيقة».

وتألقت حاملة الرقم القياسي العالمي السابق في سباق 100 متر ظهراً ريجان سميث في الدور نصف النهائي، مسجلة 57.47 ثانية، وهو رابع أفضل توقيت في التاريخ، وقريب من الرقم القياسي الحالي الذي تملكه الأسترالية كايلي ماكيون «57.33 ثانية».