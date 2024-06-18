طومسون-هيرا ترفض «الذهبية السادسة»!

باريس (رويترز)



لن تدافع الجاميكية إيلين طومسون-هيرا، الحائزة 5 ميداليات ذهبية أولمبية، عن لقبها في سباق 200 متر في أولمبياد باريس الشهر المقبل، بعد أن فضّلت عدم المشاركة في السباق في التجارب الجاميكية المقبلة.

وقررت العداءة المنافسة فقط في سباق 100 متر في بطولة ألعاب القوى الجاميكية التي تقام في الفترة من 27 إلى 30 يونيو الحالي، كان آخر موعد للتسجيل في السباقات الاثنين.

واحتلت طومسون-هيرا، أول امرأة تفوز بثنائية سباقات السرعة في الأولمبياد مرتين متتاليتين، عندما احتفظت بلقبيها في سباقي 100 و200 متر في طوكيو، المركز الأخير في سباق 100 متر في افتتاح الموسم الشهر الماضي، مسجلة 11.30 ثانية في سباق بريفونتين كلاسيك في يوجين بولاية أوريجون الأميركية.

وشاركت آخر مرة في سباق 200 متر في أبريل 2023، وبدا أنها تعرضت لإصابة خلال سباق 100 متر للجائزة الكبرى في نيويورك في وقت سابق من هذا الشهر، وسجلت 11.48 ثانية.

وعينت العداءة «31 عاماً» رينالدو والكوت مدرباً جديداً لها في نوفمبربعد انفصالها عن شانيكي أوزبورن.

وتقام منافسات ألعاب القوى في أولمبياد باريس في الفترة من الأول إلى 11 أغسطس في استاد فرنسا.