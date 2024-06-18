الثلاثاء 18 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

طومسون-هيرا ترفض «الذهبية السادسة»!

طومسون-هيرا ترفض «الذهبية السادسة»!
18 يونيو 2024 11:48

باريس (رويترز)

أخبار ذات صلة
طواف فرنسا ينطلق من برشلونة
دانسو يأسف لإصابة مبابي


لن تدافع الجاميكية إيلين طومسون-هيرا، الحائزة 5 ميداليات ذهبية أولمبية، عن لقبها في سباق 200 متر في أولمبياد باريس الشهر المقبل، بعد أن فضّلت عدم المشاركة في السباق في التجارب الجاميكية المقبلة.
وقررت العداءة المنافسة فقط في سباق 100 متر في بطولة ألعاب القوى الجاميكية التي تقام في الفترة من 27 إلى 30 يونيو الحالي، كان آخر موعد للتسجيل في السباقات الاثنين.
واحتلت طومسون-هيرا، أول امرأة تفوز بثنائية سباقات السرعة في الأولمبياد مرتين متتاليتين، عندما احتفظت بلقبيها في سباقي 100 و200 متر في طوكيو، المركز الأخير في سباق 100 متر في افتتاح الموسم الشهر الماضي، مسجلة 11.30 ثانية في سباق بريفونتين كلاسيك في يوجين بولاية أوريجون الأميركية.
وشاركت آخر مرة في سباق 200 متر في أبريل 2023، وبدا أنها تعرضت لإصابة خلال سباق 100 متر للجائزة الكبرى في نيويورك في وقت سابق من هذا الشهر، وسجلت 11.48 ثانية.
وعينت العداءة «31 عاماً» رينالدو والكوت مدرباً جديداً لها في نوفمبربعد انفصالها عن شانيكي أوزبورن.
وتقام منافسات ألعاب القوى في أولمبياد باريس في الفترة من الأول إلى 11 أغسطس في استاد فرنسا. 

فرنسا
باريس
أولمبياد باريس 2024
جامايكا
آخر الأخبار
الإمارات تتقدم إلى المركز الـ7 عالمياً في القوة التنافسية للدول 2024
علوم الدار
الإمارات تتقدم إلى المركز الـ7 عالمياً في القوة التنافسية للدول 2024
اليوم 14:59
حاكم الفجيرة يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج
علوم الدار
حاكم الفجيرة يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج
اليوم 14:56
«عاشق» السيتي وجوارديولا يدخل التاريخ في «سلة أميركا»
الرياضة
«عاشق» السيتي وجوارديولا يدخل التاريخ في «سلة أميركا»
اليوم 14:53
حاكم عجمان يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج
علوم الدار
حاكم عجمان يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج
اليوم 14:41
حاكم رأس الخيمة يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج
علوم الدار
حاكم رأس الخيمة يهنئ خادم الحرمين الشريفين بنجاح موسم الحج
اليوم 14:34
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©