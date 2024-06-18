اللاعبون الأكثر خوضاً للمباريات في «كوبا أميركا»



نيقوسيا (أ ف ب)



يتساوى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والحارس التشيلي سيرخيو ليفينجستون في الرقم القياسي للاعبين الأكثر خوضاً للمباريات في تاريخ نهائيات كوبا أميركا لكرة القدم، برصيد 34 مباراة لكل منهما.

خاض 14 لاعباً 25 مباراة على الأقل في بطولة كوبا أميركا مع مرور أكثر من قرن على انطلاقتها.

كانت هذه البطولة ولا تزال مسرحاً للأساطير الحقيقية لكرة القدم في أميركا الجنوبية والعالم.

العديد من هؤلاء اللاعبين صنعوا التاريخ في نسخ متعدّدة من البطولة، وخاضوا عدداً كبيرا من المباريات.

نلقي نظرة على اللاعبين الذين خاضوا أكبر عدد من المباريات في تاريخ أقدم بطولة للمنتخبات الوطنية في العالم.

1- التشيلي سيرخيو ليفينجتسون (حارس مرمى، 34 مباراة)

سيطر الحارس الأسطوري سيرخيو ليفينجستون على الرقم القياسي بمفرده لعقود من الزمن.

خاض ليفينجستون 34 مباراة، خلال ست نسخ من البطولة القارية، بواقع أربع مباريات في كل من 1941 و1942، ست في كل من 1945 و1953 وسبع في كل من 1947 و1949.

1- الأرجنتيني ليونيل ميسي (مهاجم، 34 مباراة)

يستطيع ميسّي، أفضل هداف في تاريخ المنتخب الأرجنتيني، أن ينفرد بالرقم القياسي لأكثر اللاعبين خوضاً للمباريات في كوبا أميركا، خلال نسخة الولايات المتحدة 2024 والذي يتقاسمه مع ليفينجتسون راهناً.

خاض بطل العالم الحالي ست مباريات في كل من 2007، 2015 و2019، أربع مباريات في 2011، خمس مباريات في 2016 وسبع مباريات في 2021 التي أحرز لقبها.

3-البرازيلي زيزينيو (لاعب وسط، 33 مباراة)

هو ليس فقط واحداً من أفضل الهدافين في أقدم بطولة للمنتخبات الوطنية في كرة القدم العالمية، ولكنه أيضًا صاحب الرقم القياسي للبرازيل في هذه البطولة. أهدافه الـ17 المذهلة التي سجلها في ست نسخ مثيرة للإعجاب مثل مشاركاته الـ33 في البطولة.

توزعت مبارياته على نسخ 1942 (4)، 1945 (6)، 1946 (5)، 1949 (7)، 1953 (5) و1957 (6).

4- البوليفي فيكتور أجوستين أوجارتي (مهاجم، 30 مباراة)

هو هداف المنتخب البوليفي في تاريخ كوبا أميركا، واللاعب البوليفي الأكثر خوضاً للمباريات في البطولة القارية.

شارك أوجارتي في 30 مباراة بين 1947 و1963، بما في ذلك 5 من أصل 6 مباريات، عندما توّج منتخب بلاده بطلاً عام 1963.

5- البيروفي يوشيمار يوتون (لاعب وسط، 27 مباراة)

يستطيع يوتون المتعدّد المواهب أن يشغل أكثر من مركز على أرضية الملعب، وهو أحد اللاعبين الرئيسيين الذين أسهموا في قيادة المنتخب البيروفي إلى ثلاث منصات تتويج في خمس نسخ من كوبا أميركا التي لعبها منذ عام 2011:

خاض 27 مباراة في النهائيات، بينها المباراة النهائية (2019) واحتلال المركز الثالث أعوام 2011، 2015 و2021.

5- الكولومبي كارلوس فالديراما (لاعب وسط، 27 مباراة)

حظيت كوبا أميركا بشرف التمتع بموهبة وكاريزما وتصفيفة الشعر المميزة التي يتمتع بها كارلوس ألبرتو فالديراما في خمس نسخ خاضها خلالها 27 مباراة بين 1987 و1995.

يعتبر فالديراما أسطورة حقيقية في صفوف المنتخب الكولومبي ولكرة القدم في أميركا الجنوبية بأكملها.

5- التشيلي جاري ميديل (مدافع، 27 مباراة)

كان ميديل الذي يتمتع بالقوة والصلابة، أحد مفاتيح دفاع منتخب تشيلي الفائز باللقب القاري مرّتين عامي 2015 و2016. خاض مبارياته الـ27 توالياً، من 2011 إلى 2021، مؤكّداً أهميته وإرثه في صفوف منتخب بلاده.

5- الكولومبي ليونيل ألفاريس (لاعب وسط، 27 مباراة)

يُعد «إل تييرنو» أحد اللاعبين الذين شكّلوا جيلاً عظيماً لكرة القدم الكولومبية في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، حيث شارك في 27 مباراة في كوبا أميركا بين 1987 و1995. احتلت كولومبيا المركز الثالث 3 مرات عندما كان الفاريس في صفوفها.

* خاض الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو (26 مباراة) بين 2004 و2016، وكل من الحارس التشيلي كلاوديو برافو، البيروفيين باولو جيريرو وكورنيليو هيريديا، الحارس البرازيلي كلاوديو تافاريل والإكوادوري أليكس أجينياجا 25 مباراة.