«دُش بارد» لـ«الشياطين» ولوكاكو!



عمرو عبيد (القاهرة)



بعيداً عن صور وتفاصيل ومخاوف إصابة النجم الفرنسي كليان مبابي، التي طغت على جميع وسائل الإعلام العالمية، ركزت الصحف البلجيكية على «الصدمة» التي تلقاها «الشياطين الحُمر» في أولى مبارياته ببطولة «يورو 2024»، بعد الخسارة المفاجئة على يد سلوفاكيا، وتصدرت صورة النجم روميلو لوكاكو، هداف التصفيات القارية، غلاف صحيفة «لو سوار» المحلية، مع عنوان حاد ومقتضب «دُش بارد»، وقالت إن المنتخب فشل في دخول «يورو» بصورة جيدة، بعد تلك الهزيمة المباغتة، وأن لا بديل عن الفوز أمام رومانيا يوم السبت المقبل.



أما «دي مورجن»، فقد وضعت صورة أخرى للنجم لوكاكو، وقالت إنه يواجه «ضغطاً كبيراً» الآن مع رفاقه بسبب تلك الهزيمة، لاسيما بعد إلغاء تقنية الفيديو هدفين لـ«الدبابة»، في مشهدين حملا الكثير من «سوء الحظ» لهداف التصفيات، ونشرت «لا ليبر» صورة الجماهير البلجيكية «المُحبطة» في المدرجات الألمانية، وكتبت أن «الظهور الأول» للمنتخب كان «فاشلاً».

«لا ليبر» نشرت تقريراً حول تعامل الصحافة البلجيكية «الشرس»، حسب وصفها مع الهزيمة، وقالت إن المنتخب أهدر العديد من الفرص في مباراة غريبة التفاصيل، واستحق الهجوم الكبير من وسائل الإعلام المحلية، خاصة أن تلك البداية «المُحبطة» وجهت ظهره نحو الحائط وربما تجعله الآن بعيداً تماماً عن حلم الوصول إلى المباراة النهائية في البطولة الألمانية، وفي تحليلها لأحداث المباراة، وصفت لوكاكو بأنه «غير المحظوظ» في تلك الليلة، بينما انتقدت أداء تروسارد ومانجالا وكاراسكو، مؤكدة أنهم كانوا «أقل من التوقعات ومستوياتهم المعروفة».



وحمّلت «لو سوار» المدرب الإيطالي الشاب، دومينيكو تيديسكو، مسؤولية هذا الإخفاق، حيث كتبت عبر موقعها الإلكتروني أنه وقع في فخ «المدربين الشبان» باندفاع وتهور غير محسوبين، وسخرت منه بقولها، لقد ظن أنه قادر على إخراج «ورقة حاسمة» من جعبته، لكنها لم تكن «الجوكر»، كما نشرت تقريراً آخر أكثر قسوة بعنوان «أضواء اليورو أعمت الشياطين»، وقالت إن المنتخب البلجيكي في ثوبه الجديد أعاد الذكريات القاتمة قبل عام ونصف العام، عندما أهدر الفريق كل الفرص أمام كراوتيا في كأس العالم، ويبدو أن اللاعبين تركوا سلاسة اللعب وإيقاعهم المُرتفع في غرف الملابس، واكتفوا باستقبال هدف «ساذج»، وارتكاب خطأ غير مقبول، وإضاعة كم كبير من الفرص السهلة!

وسارت «دي مورجن» على نفس الخُطى، حيث وصفت تكتيك المدرب تيديسكو بـ«الغريب»، وأنه أحد أبرز أسباب تلك الخسارة، كما ألقت اللوم على جيريمي دوكو، وكتبت أنه أهدى المنافس هدفاً عكس التيار بسذاجة وخطأ فادح، ورغم معاندة التوفيق للمهاجم لوكاكو، إلا أنها نقلت تقرير صحيفة «أس» الإسبانية الذي قالت فيه إن المنتخب البلجيكي فشل مرة أخرى، بسبب الرجل الذي كان يجب عليه صناعة الفارق، وأشارت إلى أن الصحف العالمية كتبت «الشياطين في الجحيم الآن» بسبب تلك الهزيمة، كما وصفت قرار إلغاء الهدف الثاني بـ«القرار الفضيحة» حسب رأيها!