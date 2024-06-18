خيول الإمارات تستهدف «الأشواط السبعة» في «رويال آسكوت»



محمد حسن (دبي)



يشهد اليوم الثاني لمهرجان رويال آسكوت البريطاني لسباقات الخيول، الأربعاء، مشاركة إماراتية كبيرة تستهدف الأشواط السبعة للحفل الذي يستضيفه مضمار أسكوت العريق بإنجلترا.

ويعتبر الشوط الثالث سباق برينس أوف ويلز ستيكس للفئة الأولى، لمسافة 2000 متر، الأبرز ويشهد حضوراً إماراتياً قوياً، عبر «ألف ليلة» لشادويل، بإشراف أوين بوروز، وقيادة جيم كراولي، و«رويال رايم» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بإشراف كيه آر بورك، وقيادة كليفورد لي، بجانب «لورد نورث» لسمو الشيخ زايد بن محمد بن راشد آل مكتوم للسباقات، بإشراف جون وثادي جوسدن، وقيادة وليام بيوك، بطل «نسخة 2020» والمُتوج بلقب دبي تيرف في أمسية كأس دبي العالمي 3 مرات على التوالي.

ويسرج العالمي سعيد بن سرور الجواد «وايلد تايجر»، بقيادة أويسين ميرفي، في سباق رويال هانت كب على مسافة الميل، وينافس في السباق نفسه «رغيب» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف أرشي واتسون، وقيادة هولي دويل.

ويدفع المدرب سعيد بن سرور أيضاً بمهرة جودلفين الصاعدة «صمر أوف لاف»، بقيادة كريستوف سوميون التي تتصدر ترشيحات الشوط السادس كينزنجتون بالاس هانديكاب، ويمثل الإمارات أيضاً ممثل شادويل «فخامة» بإشراف وليام هاجس، وقيادة كيرين فالون، بجانب «رؤية»، بإشراف أوين بوروز وقيادة جيم كروالي، ومن خيول الإمارات في الشوط أيضاً «ميستيك بيرت» للشيخ جمعة بن دلموك آل مكتوم، بإشراف وليام هاجز وقيادة توم ماركواند، و«سيل سا بيلا» للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، بإشراف روجر فاريان وقيادة جيمس دويل.

ويستهل الحفل بسباق كوين ماري ستيكس للفئة الثانية لمهرات السنتين، على مسافة السرعة 1000 متر، وتمثل الإمارات في السباق المهرة «كيس مي ماي لاف» لجابر عبد الله، بإشراف شارلي جونستون.

ويشهد الشوط الثاني سباق كوينز فاز للفئة الثانية لمسافة 2800 متر، مشاركة إماراتية كبيرة، تتمثل في «ميادين» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف سايمون وايد كريسفورد وقيادة وليام بيوك، و«أمبريال سوفرين» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بإشراف كيه آر بورك وقيادة كليفورد لي، بجانب ثنائي أحمد الشيخ «ميناء راشد»، بإشراف اندرو بالدينج، وقيادة أويسين ميرفي، و«سي ذا جرين» بإشراف إوين بوروز وقيادة جيم كراولي.

ويقود المنافسة في الشوط الثالث على لقب سباق دوك أوف كامبريدج ستيكس لمسافة الميل، «أوركيد بلوم» للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، بإشراف وليام هاجز، وقيادة كيرين فالون، ومن خيول الإمارات المتحدية أيضاً «نبراس انجل» لسعيد الطاير، بإشراف إسماعيل محمد، وقيادة كيفن سكوت، بجانب «رويال بريس» لسعيد منانة، بإشراف جيمس تات وقيادة بن كوين.

ويشهد الشوط الختامي لليوم الثاني للمهرجان سباق يندسور كاسل ستيكس لمسافة 1200 متر «قوائم»، مشاركة كل من «هاوايان» للشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، بإشراف ريتشارد هانون، وقيادة شون ليفي، بجانب «زعبيل روود» لجابر عبيد الله، بإشراف شارلي جونستون وقيادة جو فانينج.