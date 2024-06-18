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الرياضة

«السيتي» يبدأ حملة الدفاع عن «البريميرليج» من «ستامفورد بريدج»

«السيتي» يبدأ حملة الدفاع عن «البريميرليج» من «ستامفورد بريدج»
18 يونيو 2024 13:19

لندن (رويترز)

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دياز: رونالدو مصدر إلهام


قالت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، إن مانشستر سيتي يستهل حملة الدفاع عن لقبه الخامس على التوالي برحلة إلى ستامفورد بريدج، لمواجهة تشيلسي في 18 أغسطس المقبل.
ويواجه إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي الجديد فريقاً مألوفاً، نظراً لأنه سبق له مساعدة بيب جوارديولا، خلال موسم فوز الفريق بالثلاثية، كما قام أيضاً بتدريب فريق الشباب في «السيتي».
ويستضيف مانشستر يونايتد الفائز بكأس الاتحاد الإنجليزي فولهام في أول مباراة بالموسم يوم 16 أغسطس، بينما يستضيف أرسنال وصيف بطل الدوري الموسم الماضي ولفرهامبتون واندرارز في أول مباراة له 17 أغسطس.
ومن بين المباريات الافتتاحية الأخرى، يستضيف ليستر سيتي الفائز بدوري الدرجة الثانية توتنهام هوتسبير، ويستضيف نيوكاسل يونايتد فريق ساوثامبتون الفائز في نهائي ملحق الصعود.
ويستضيف إيبسويتش تاون، العائد للدوري الإنجليزي الممتا،ز بعد 22 عاماً من الصعود مرتين متتاليتين، ليفربول في مباراة مبكرة 17 أغسطس.
ويبدأ الدوري الإنجليزي الممتاز منتصف أغسطس، بعد إلغاء استراحة منتصف الموسم من جدول البطولة، من أجل السماح بفترة راحة أطول في نهاية الموسم. 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
مانشستر سيتي
بيب جوارديولا
تشيلسي
أرسنال
ليفربول
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