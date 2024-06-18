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الرياضة

دانسو يأسف لإصابة مبابي

دانسو يأسف لإصابة مبابي
18 يونيو 2024 13:32

 
باريس (أ ف ب)

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عبّر مدافع المنتخب النمساوي لكرة القدم كيفن دانسو عن أسفه لإصابة نجم منتخب فرنسا كيليان مبابي بكسر في أنفه، بعد احتكاك مشترك بينهما، خلال مباراة الجولة الأولى من المجموعة الرابعة ضمن كأس أوروبا في ألمانيا، متمنياً له الشفاء العاجل.
وكتب دانسو، مدافع لنس الفرنسي، في حسابه على «إكس» موجهاً رسالة «إلى المشجعين الفرنسيين»: «أنا آسف، وأتمنى له الشفاء العاجل»، مضيفاً «آمل أن يجد مكانه بسرعة على أرض الملعب».
وفي الرسالة نفسها التي نشرت خلال الليل، علّق قلب الدفاع أيضاً، باللغة الألمانية، على المباراة التي خسرتها النمسا 0-1، مشدداً على «معركة كبيرة ونتيجة مؤسفة» لمنتخب بلاده.
وأضاف مخاطباً الجماهير النمساوية هذه المرّة: «شكراً للجميع على دعمكم المذهل».
وتعرّض مبابي إلى الإصابة في الدقيقة 86 عندما ارتقى إلى كرة عرضية محاولاً متابعتها برأسه، لكنه اصطدم بكتف المدافع دانسو، وسقط على الأرض.
وغادر النجم الفرنسي الذي تسبّب بهدف الفوز عندما مرّر كرة عرضية تابعها المدافع النمسوي ماكسيميليان فوبر بالخطأ في مرمى منتخب بلاده، الملعب في الدقيقة 90 والدماء تسيل من أنفه، وقال مصدر مقرّب منه لاحقاً، إن أنفه مكسور، مضيفاً أنه لا يزال من المبكر معرفة الفترة المحدّدة لغيابه، علماً أن فرنسا تنتظرها قمة نارية في المجموعة الرابعة ضد هولندا الجمعة في برلين.

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