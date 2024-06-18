«يورو 2024».. «10 مطبات» في طريق إيطاليا!



عمرو عبيد (القاهرة)



حصد المنتخب الإيطالي «حامل اللقب»، فوزه الأول في بطولة «يورو 2024»، ليتساوى مع نظيره الإسباني في رصيد 3 نقاط بالمجموعة الثانية، «مجموعة الموت»، لكن فارق الأهداف والمستوى الذي ظهر عليه «الماتادور» أمام كرواتيا، مقارنة بالفوز «الصعب» الذي اقتنصه «الآزوري» صدّرت حالة من القلق إلى وسائل الإعلام الإيطالية، ولهذا نشرت صحيفة «كورييري ديللو سبورت» تقريراً شاملاً عنونته بقولها إن هناك 10 مطبات و«فِخاخ» يجب أن يتجنبها منتخب إيطاليا أمام إسبانيا وكرواتيا إذا أراد مواصلة حملته للدفاع عن لقبه!

ووضعت الصحيفة «قلة التركيز» في مقدمة تلك العقبات التي قد تواجه «الآزوري»، لاسيما في خط الدفاع، حيث قالت إن المنتخب تلقى هدفاً مُبكراً جداً، بات تاريخياً في «اليورو»، بعدما حصل المنتخب الألباني على فرصتين للتهديف بسبب أخطاء دفاعية ساذجة، وهو ما يجب تلافيه تماماً أمام «الماتادور» و«رفاق مودريتش»، لأن تقديم مثل هذه الهدايا أمام الثنائي القوي، يعني «الانتحار».

«الحسم الغائب» مثّل «صداعاً» في رأس المحللين «الطليان»، حيث طالبوا المهاجمين بضرورة التحلي بالجدية أمام مرمى المنافسين، بعد إهدار عدة فرص سهلة أمام ألبانيا، لن تكون مقبولة أمام الخصمين الأكثر قوة في المجموعة النارية، وهو ما اتفق مع تصريحات المهاجم دافيد فراتيسي بعد اللقاء الأول، وعلى نفس الصعيد جاء الحديث حول مهاجمي إيطاليا، بعدما جاء هدفا اللقاء الأول بواسطة لاعبي الدفاع والوسط، حيث طالبت الصحيفة المهاجمين بزيادة النجاعة، وتسجيل الأهداف من أجل المزيد من الثقة.

الفخ الرابع تمثّل في الفوز على ألبانيا، لأن الانتصار الأول على أقل فرق المجموعة قوة، حسب التصنيف والتاريخ، لا يجب أن يخدع إيطاليا، خاصة أن المنتخبين الإسباني والكرواتي أكثر خطورة، وهو ما تحدثت عنه أيضاً على سبيل المثال الصحافة الألمانية، بعد الانتصار العريض في الافتتاح على حساب أسكتلندا، لأنه الحلقة الأضعف في المجموعة الأولى، و«نسيان» الفوز على ألبانيا هو أول مفتاح تجاوز العقبتين المقبلتين، ويُعد «الإفراط في الحماس» فخاً خامساً في الطريق الإيطالي، حيث كان المنتخب في الشوط الأول هو الأصغر حسب متوسط الأعمار منذ عام 1988، ولهذا كان هناك الاندفاع والحماس والقوة المبالغ فيها، وهو ما يجب أن يختلف تماماً في المباراتين القادمتين، بضرورة توخي الحذر والتفكير بطريقة أكثر خبرة أمام منافسين يملكان الكثير منها بالفعل!

ويبدو أن «الجودة العالية» التي يتمتع بها المنتخب الإسباني تؤرق وتقلق الجانب الإيطالي كثيراً، وهو محق في ذلك بكل تأكيد، حيث طغت قوة «لا روخا» على أغلب النقاط التالية، بداية من التفوق الفردي والجماعي والتكتيكي للمنتخب الإسباني، لدرجة أن الإعلام الإيطالي يعتقد أن ما حدث في «يورو 2020» كان أشبه بـ«المُعجزة»، عندما تجاوزت إيطاليا العقبة الإسبانية في نصف النهائي عبر ركلات الترجيح، ويرى الجميع أن احتواء «الماتادور» بات أكثر صعوبة هذه المرة، مع تطور كبير في البناء الهجومي والسرعة والخطورة الهجومية من جانب المنافس، ويبدو أن خط الوسط الإسباني يثير توتر الطليان بقوة هذه المرة، حيث حذرت الصحيفة من ترك المساحات أمام رودري وفابيان رويز، خاصة أن الإسبان لن يسمحوا للنجم جورجينيو بالحرية التي كان عليها أمام ألبانيا، ويظهر لامين يامال ضمن أكبر المخاوف الإيطالية، نظراً لأن أصغر لاعبي البطولة يبدو في حالة طيبة جداً، وتألق بشدة في المباراة الأولى، وهو ما يعني ضرورة عدم منحه أي مساحة للانطلاق والتحرك، خاصة أنه إذا أمسك الكرة وانطلق بها، فلن يتمكن أحد من إيقافه حسب الرؤية الصحفية الإيطالية.

أخيراً، تبدو الأمور محفوفة بالمخاطر إذا لم تفز إيطاليا على إسبانيا، لأن الانتصار يعني التأهل من دون حسابات، أما حال الخسارة أو التعادل، فإن مواجهة كرواتيا ستكون صعبة بصورة لا يُمكن تخيلها، لأن مباراة حاسمة ومصيرية بين المنتخبين تعني ذكريات العقدة الكرواتية التي تطارد إيطاليا منذ سنوات عديدة، خاصة أن الهزيمة الثقيلة التي تلقاها منتخب كرواتيا في الافتتاح لا تعني أنه انتهى، بل قادر على العودة كما كان الحال في بطولات أخيرة سابقة، ولهذا ترى الصحيفة الإيطالية أن التركيز الذهني للاعبين يجب أن ينصب أولاً على مواجهة إسبانيا، وعدم الظن بأن وضع كرواتيا سيئ كما يتصور بعضهم.