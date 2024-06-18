خصيف يتصدر «دقائق اللعب» مع «فخر أبوظبي»



علي معالي (أبوظبي)



تصدر علي خصيف حارس الجزيرة، قائمة المشاركة بين لاعبي «فخر أبوظبي»، في «دوري أدنوك للمحترفين» موسم 2023- 2024، وذلك المرة الثانية، بعد الأولى موسم 2016- 2017، عندما خاض 26 مباراة «2340 دقيقة»، وهو الموسم الذي توج فيه «فخر أبوظبي» ببطولة الدوري.

وفي الموسم المنتهي، شارك خصيف في 23 مباراة «2070 دقيقة»، إلا أن الفريق للمرة الأولى يحتل المركز الثامن في مشواره بدوري المحترفين الذي انطلق موسم 2008- 209، برصيد 35 نقطة.

ويأتي الكونغولي نسكينز كبيانو أكثر لاعبي الجزيرة بالنسبة لعدد المباريات، والتي وصلت إلى 26 مباراة، وهو ما يوضح أن لاعب الوسط لم يغب بالدوري، حيث لعب 26 مباراة «1948 دقيقة»، وشارك أساسياً 24 مرة، وتبعه لاعب الوسط، الإيفواري مامادو كوليبالي، خلال 23 مباراة «1971 دقيقة»، والبرازيلي فرناندو بـ 1852 دقيقة في 24 مباراة، والإسباني أليخاندرو الذي شارك في 21 مباراة «1745 دقيقة»، وعبدالله إدريس «1651 دقيقة»، خلال 21 مباراة، وهو من العناصر الشابة «21 عاماً» الذين أكدو حضورهم في الدفاع هذا الموسم، وزايد سلطان الزعابي «1736 دقيقة» في 23 مباراة، والهداف الكبير علي مبخوت الذي لعب 1630 دقيقة في 20 مباراة، وخليفة الحمادي «1616 دقيقة» خلال 19 مباراة، وعمر تراوري «1571 دقيقة» في 25 مباراة.

وعن بقية اللاعبين، لعب كريم ركيك «1413 دقيقة» في 18 مباراة، ومحمد العطاس «1256 دقيقة» في 17 مباراة، وعبدالله رمضان «1045 دقيقة» في 16 مباراة، وريتشارد أكونور «762 دقيقة» في 19 مباراة، وبرونو «606 دقائق» في 16 مباراة، ومحمد ربيع «587 دقيقة» في 9 مباريات، وخلفان مبارك «533 دقيقة» في 15 مباراة، وعبدالرحمن العامري «111 دقيقة» في مباراتين، وراكان المنهالي «157 دقيقة» في مباراتين، وأحمد محمود «305 دقائق» في 14 مباراة، ومبارك أحمد «165 دقيقة» في 7 مباريات، وزايد العامري «164 دقيقة» في 8 مباريات، وأبو بكر كامارا «356 دقيقة» في 10 مباريات، وأحمد الهاشمي «208 دقائق» في 7 مباريات، وعلي المعماري «34 دقيقة» في 3 مباريات، أحمد فوزي «38 دقيقة» في 3 مباريات، وهيرمان «34 دقيقة» في مباراتين، ونيكولا «48 دقيقة» في مباراتين، وشاهين فان «68 دقيقة» في مباراتين، وماتس إدوارد «40 دقيقة» في مباراتين.