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الرياضة

3391 مباراة تُسدل الستار على الموسم

3391 مباراة تُسدل الستار على الموسم
18 يونيو 2024 15:00

 
معتصم عبدالله (دبي)

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شهد موسم 2023- 2024، والذي أُسدل عليه الستار مؤخراً، إقامة 3391 مباراة في كل البطولات، شملت 29 مسابقة، على صعيد المنافسة المحلية من الفريق الأول، وحتى مرحلة الأشبال تحت 11 عاماً، إضافة إلى منافسات «دوري السيدات».
وشملت مسابقات الموسم المنصرم، كأس صاحب السمو رئيس الدولة، دوري أدنوك للمحترفين، كأس السوبر، كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، درع السوبر الإماراتي القطري، كأس السوبر القطري الإماراتي، ودوري المحترفين تحت 21 عاماً، ودوري الدرجات الأولى والثانية والثالثة.
وتضمن الموسم مسابقات المراحل السنية، دوري وكأس الشباب تحت 21، دوري وكأس الشباب تحت 19، دوري الناشئين تحت 17 «أ» و«ب»، كأس الناشئين تحت 17، دوري الناشئين تحت 16، دوري الأشبال تحت 15، دوري الأشبال تحت 14 «أ» و«ب»، دوري الأشبال تحت 13 «أ» و«ب»، دوري الأشبال تحت 12 «أ» و«ب» و«ج»، دوري الأشبال تحت 11 «أ» و«ب»، ودوري الإمارات للسيدات.
وأقيمت منافسات موسم 2023- 2024، على مدار 294 يوماً، وجاءت الانطلاقة بمباريات الجولة الأولى من «دوري أدنوك للمحترفين» في 18 أغسطس 2023، فيما أُسدل الستار على الموسم في 7 يونيو الجاري، بإقامة مباراة العين والبطائح المؤجلة من «الجولة 25» من «دوري أدنوك للمحترفين».
وجاءت الحصيلة الأكبر من عدد مباريات الموسم في «دوري الدرجة الأولى»، بإقامة 265 مباراة من أصل 272 مباراة مقررة، بعد إلغاء 7 مباريات في الدور الثاني لفريق الرمس بداعي الانسحاب، قبل قرار الانضباط بهبوطه إلى دوري الدرجة الثانية.
وتوزعت ألقاب الموسم في كل المسابقات ما بين 15 نادياً، شملت الوصل بطل ثنائية كأس صاحب السمو رئيس الدولة، ودوري أدنوك للمحترفين، وشباب الأهلي بطل السوبر المحلي، ودرع السوبر الإماراتي الفطري، ودوري وكأس الشباب تحت 19، ودوري الأشبال تحت 13 «ب»، والأشبال تحت 11 «أ»، والوحدة بطل كأس مصرف أبوظبي الإسلامي ودوري الأشبال تحت 13 «أ».
وحصد العين 6 ألقاب على صعيد مسابقات المراحل، شملت دوري تحت 17 «أ» وكأس «تحت 17»، ولقب الدوري تحت 16 و15 و14 «أ»، و12«أ»، فيما شملت قائمة الأبطال الجزيرة، كلباء، الإمارات، العروبة، فيلتوود يونايتد، الصقور العربية، دبا، الظفرة، الفجيرة، رأس الخيمة، ونادي أبوظبي الرياضي للسيدات.

الإمارات
دوري أدنوك للمحترفين
كأس صاحب السمو رئيس الدولة
الوصل
العين
شباب الأهلي
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