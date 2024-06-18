«الشاشات العملاقة» بديل «التذاكر السوداء» في «اليورو»!

معتز الشامي (دوسلدورف)



مع ارتفاع قيمة تذاكر كأس أمم أوروبا «يورو 2024»، التي تستضيفها ألمانيا إلى 14 يوليو المقبل، والتي يُطلق عليها الجماهير هنا «التذاكر السوداء»، أي التي تُباع في السوق السوداء، أصبحت تجمعات «مناطق المشجعين» في وسط المدن المستضيفة «الملاذ الآمن»، لعدد ليس بالقليل من عشاق الكرة الأوروبية، سواء بين فئة من الشعب الألماني، أو جماهير المنتخبات التي لا تزال تبحث عن تذاكر بقيمة معقولة لحضور المباريات وتشجيع منتخباتها.

ومثلت «مافيا السوق السوداء» أزمة للجماهير في «اليورو»، منذ مباراة الافتتاح، والدليل على نشاط تلك الظاهرة، ما حدث في مباراة ألبانيا وإيطاليا، عندما حضرت جماهير ألبانيا بدلاً من الإيطالية وملأت المدرجات.

واهتمت اللجنة المحلية المستضيفة بتوفير شاشات عملاقة للجماهير في منطقة «وسط دوسلدورف»، كما يحدث في ميونيخ، وبرلين، وهامبورج، وبقية المدن التي تحتضن مباريات البطولة، إلا أن موقع ومكان وسط ساحة دوسلدورف خطف الأضواء، حيث تواجدت «الاتحاد» بمنطقة المشجعين في المدينة، وهي الساحة الأكثر حشداً، خاصة بعدما تم إغلاق مبيعات التذاكر قبل أكثر من شهر ونصف الشهر من مباراة فرنسا والنمسا التي أقيمت الاثنين، وانتهت لمصلحة الديوك بهدف، وشهدت في ختامها إصابة النجم الفرنسي كيليان مبابي بكسر في الأنف وأعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن اللاعب لا يحتاج إلى تدخل جراحي.



وقال كريم شاهروجلو، مشجع نمساوي من أصل تركي، إنه جاء بصحبة أسرته من النمسا، بحثاً عن تذكرة لحضور المباراة، ولكنه فوجئ بأنها وصلت إلى 1000 يورو في «السوق السوداء»، وبعض التذاكر الفئات الأعلى وصلت إلى 5 آلاف يورو، واضطر للتوجه إلى منطقة المشجعين بصحبة جماهير نمساوية كثيرة.

وعن تكلفة منطقة المشجعين بالنسبة له، قال «تقريباً دفعنا حتى الآن 50 يورو، بين المشروبات والوجبة الخفيفة التي تناولتها، وهذا أقل بكثير من ثمن التذكرة العادية التي يبلغ سعرها 150 يورو».

وعلى الجانب الآخر، بدأت اللجنة المحلية المنظمة، بضغوط الجماهير التي تتمسك بالحضور ومتابعة البطولة، حيث أعلنت اللجنة المنظمة، عن الاتفاق مع بعض الملاعب المستضيفة، تركيب شاشات عملاقة في الساحات بجوار الملاعب، لاستيعاب الضغط المنتظر من الجماهير في الأدوار النهائية للبطولة، بداية من دور الـ 16، حيث يتم تركيب الشاشات أمام ملعبي دورتموند وشالكه، ولاحقاً في بقية الملاعب الأخرى، هذا بخلاف الشاشات العملاقة في مناطق المشجعين، والتي بدأت تمتلئ في المباريات بالفعل، وسيكون البديل هو الشاشات العملاقة في الساحات المفتوحة بجوار ملاعب المباريات أيضاً.

وقال ماركي بنجامين، المسؤول عن ساحة منطقة الجماهير في دوسلدورف، «في اليومين الأولين للبطولة الحضور إلى الساحة قليل، وبعد ذلك بدأت الزيادة بصورة كبيرة، لدرجة أن الجماهير تصطف في الخارج بعد امتلاء المدرجات المخصصة للجماهير في منطقة المشجعين، قبل وقت مبكر من المباريات».

وأضاف «هناك عروض فنية يتم توفيرها لاحقاً، مع بعض وسائل الترفيهية الأخرى، خاصة في ظل التوقعات تضاعف الأرقام التي تتوافد إلى منطقة المشجعين في أيام نهاية الأسبوع».