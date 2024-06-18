اللجنة المنظمة لكأس أوروبا تكشف سر غياب «الترويج»

معتز الشامي (دوسلدورف)

رغم المباريات القوية في «يورو 2024»، فالترويج للبطولة ليس موجوداً في ألمانيا، حيث غابت اللافتات الكبيرة أو العروض، أو نشر مظاهر النهائيات في مختلف الشوارع، حيث يمكن القول إن هناك مدناً في ألمانيا وشوارعها بالكامل، لم يدخل فيها ولو لافتة، أو إعلان عن تنظيم البطولة على الأرض الألمانية.

ويبدو ذلك واضحاً في معالم مدينة ميونيخ التي اكتفت ببعض اللافتات الصغيرة في الطرق المؤدية إلى ملعب «إليانز أرينا» فقط، كما تأتي اللافتات عن «يورو 2024»، بشكل صغير في بقية الشوارع الرئيسة حول المدينة نفسها.

ورغم ذلك تعد دوسلدورف ودروتموند الأكثر اهتماماً بهذا الجانب، رغم ضعف توزيع الإعلانات واللافتات والأعلام في الشوارع، مقارنة بأهمية الحدث، وضرورة توفير «منشورات» كافية عنه وأعلام وشعارات وتوعية بكل ما يخص البطولة، لاسيما أن هناك جماهير كبيرة دخلت ألمانيا منذ بداية البطولة، وأغلبها يستمر في التنقل من وإلى ألمانيا، وبقية مدن أوروبا.

والتقطت عدسة «الاتحاد» بعض الصور للافتات القليلة التي برزت حول الطرق المؤدية إلى ملعب مدينة دوسلدورف، وأيضاً حول ملعب ميونيخ ودورتموند، والتي تعكس ربما عدم الاهتمام الكافي بالإعلانات الخارجية في مختلف الشوارع، لدى اللجنة المحلية المنظمة.

وعن الأمر، ومدى تأثيره سلباً على البطولة، كشف عضا باللجنة المنظمة السر وراء غياب تكثيف المظاهر الدعائية والإعلانية حول مختلف شوارع ألمانيا، حيث قال يانز كوبكين، منسق رئيس باللجنة المحلية المنظمة، إن وجود الإنترنت والتطبيق الخاص بالبطولة، بديلاً عن الإنفاق في تلك المظاهر التي ربما تضر بالشوارع أو شكل المباني، وهناك المواقع عبر الأنترنت التي توفر كل المعلومات عن البطولة وملاعبها، حتى موقع «اليورو»، وحساب البطولة نفسها، وحساباتها على منصات التواصل، أصبحت كفيلة بتعويض اللافتات الكثيرة ونشرها في مختلف الشوارع، لذلك قررت اللجنة المحلية المنظمة، الاكتفاء بمظاهر مبسطة تحمل شعار ولوجو البطولة في بعض الساحات فقط، وتحديداً في المدن المستضيفة وحول الملاعب فقط، ولكن لم يتم نشر أي إعلانات دعائية خارجية في مدن غير مستضيفة، أو بعيدة عن البطولة».