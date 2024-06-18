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الرياضة

«الخاتم الذكي» في معسكر إنجلترا!

«الخاتم الذكي» في معسكر إنجلترا!
18 يونيو 2024 15:54


«الخاتم الذكي» في معسكر«الأسود الثلاثة»

دوسلدورف (الاتحاد)

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ارتدى عدد من لاعبي منتخب إنجلترا خاتماً، وكأنه تذكار أو شعار خاص لـ «الأسود الثلاثة»، وكشف بعض المكلفين بتغطية البطولة من وسائل الإعلام الإنجليزية، تفاصيل ذلك، بأنه خاتم تتبع صحي عالي التقنية، ويمكن وصفه بـ «الخاتم الذكي».
يعمل خاتم «أورا» الذكي المصنوع من الذهب أو الفضة أو التيتانيوم، على مراقبة وقياس العديد من جوانب الصحة للاعب، وتتبع مستوى نشاطه ومعدل ضربات القلب ومستويات التوتر بوساطة الأداة، وهو ما جعله مفيداً للتحضيرات الخاصة بالبطولة، لاسيما من الناحية البدنية.
وأوضح جواو بوكاس، وهو خبير في هذا النوع من الأجهزة: «أصبحت الخواتم الذكية الآن متطورة للغاية، فهي تسجل معدل ضربات القلب والتباين في درجة حرارة الجلد، ومعدل ضربات القلب أثناء الراحة، وتوفر إمكانات استشعار الأوكسجين في الدم، بل إنه يقدم رؤى حياتية حول الإجهاد والمرونة أثناء النهار، وشُوهد مارك جويهي، وكونور جالاجر من بين لاعبي إنجلترا الذين يرتدون الخواتم الذكية في معسكرهم ببطولة أمم أوروبا 2024.

 

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