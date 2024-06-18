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الرياضة

«أبيض الشباب» يواجه سوريا والبحرين وفلسطين في «غرب آسيا»

«أبيض الشباب» يواجه سوريا والبحرين وفلسطين في «غرب آسيا»
18 يونيو 2024 17:15

 
معتصم عبدالله (دبي)


وضعت قرعة النسخة الثالثة، من بطولة اتحاد غرب آسيا للشباب لكرة القدم، والتي سُحبت، بمقر الاتحاد بالأردن، منتخبنا الوطني للشباب، ضمن «المجموعة الثالثة» إلى جانب سوريا، البحرين، وفلسطين، فيما ضمت المجموعة الأولى، السعودية «المستضيف»، عُمان، الكويت، اليمن، والمجموعة الثانية، لبنان، العراق، الأردن، وألبانيا «ضيف الشرف».
وتستضيف مدينة الطائف منافسات البطولة من 25 يونيو الجاري إلى 5 يوليو المقبل، بمشاركة 12 منتخباً، وشملت قائمة الفرق المشاركة، السعودية «المستضيف»، العراق، البحرين، الإمارات، عُمان، اليمن، الكويت، سوريا، لبنان، الأردن، فلسطين إلى جانب ألبانيا ضيفاً، وتقام مباريات البطولة على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، وملعب نادي عكاظ.
وجرى توزيع المنتخبات الـ 12 المشاركة على ثلاث مجموعات، تضم كل منها 4 منتخبات، حيث تجرى مباريات الدور الأول بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتأهل المتصدر في كل مجموعة، إلى جانب أفضل ثاني في المجموعات الثلاث إلى الدور نصف النهائي، وراعت القرعة تجنب وضع المنتخبات التي تخوض مواجهات مباشرة في تصفيات كأس آسيا تحت 20 في مجموعة واحدة.
وتدخل المشاركة المرتقبة في النسخة الثالثة لبطولة اتحاد غرب آسيا للشباب لكرة القدم، ضمن تحضيرات «أبيض الشباب»، لانطلاق مشواره في تصفيات كأس آسيا للشباب تحت 20 عاماً، والمقررة من 21 إلى 29 سبتمبر المقبل، والمؤهلة للنهائيات التي تستضيفها الصين من 6 إلى 23 فبراير 2025.
ويخوض «أبيض الشباب» التصفيات القارية، ضمن «المجموعة الثالثة» التي تستضيفها الكويت، وتضم أيضاً لبنان، كوريا، وجزر شمال ماريانا، وضمت القرعة 45 منتخباً، جرى تقسيمها على عشر مجموعات، حيث ضمت خمس مجموعات 4 منتخبات، في حين تكونت 5 مجموعات من خمسة منتخبات، حيث يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل خمسة منتخبات حاصلة على المركز الثاني.

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المجموعات 
الأولى: السعودية، الكويت، عُمان، اليمن
الثانية: لبنان، العراق، الأردن، ألبانيا
الثالثة: الإمارات، فلسطين، سوريا، البحرين

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بطولة غرب آسيا
السعودية
سوريا
البحرين
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