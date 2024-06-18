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الرياضة

رونالدو يغري راموس باللعب للنصر

رونالدو يغري راموس باللعب للنصر
18 يونيو 2024 17:55

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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يبذل النجم البرتغالي «الأسطورة» كريستيانو رونالدو، مهاجم النصر السعودي، جهوداً كبيرة، من أجل إقناع عدد من النجوم الذين لعب إلى جوارهم، عندما كان في ريال مدريد، بالانتقال للعب في «العالمي».
وبدأ رونالدو محاولاته مع الإسباني ناتشو فيرنانديز قائد «الميرنجي»، والذي قرر عدم الاستمرار مع «الريال» في الموسم الجديد، رغم أن هناك محاولات لإقناعه بالبقاء في «السانتياجو برنابيو»، ثم حاول «الدون» أقناع متوسط الميدان البرازيلي كاسيميرو، زميله السابق في «الريال»، وأيضاً في مانشستر يونايتد الإنجليزي، والذي لم يعد «الشياطين الحمر» يريد بقائه في «أولد ترافورد» خلال الموسم الجديد.
وكشفت صحيفة «دياريو آس» النقاب، عن أن النجم المدريدي الآخر الذي يسعى رونالدو إلى ضمه إلى النصر هو قلب الدفاع المخضرم سيرجيو راموس الذي تألق مع إشبيلية في الموسم المنتهي، وكان أحد نجوم الدوري الإسباني «الليجا».
وتأكد رحيل راموس عن النادي الأندلسي منذ يومين، وأصبح حراً في الانتقال إلى أي نادٍ يريده.
وقالت الصحيفة، إن رونالدو، وفيرناندو هييرو المدير الرياضي للنصر السعودي لم ييأسا من محاولات إقناع راموس، ويغريانه براتب كبير ومكافأة توقيع خيالية، مشيرة إلى أنه يجرى حالياً إعداد هذا العرض السخي.
وفي المقابل، ذكرت بعض المصادر الصحفية الإسبانية المطلعة، أن راموس وأفراد أسرته الصغيرة يفضلون الاستقرار في الولايات المتحدة، ما يمثل ضربة لآمال رونالدو وهييرو، ولكنهما مع ذلك مصممين على استمرار محاولات إقناع «الماتادور» بالانضمام إلى «العالمي».
وقالت الصحيفة إن المفاوضات من المنتظر أن تبدأ خلال الأسابيع المقبلة، بعد انتهاء «الدون» من المشاركة في كأس الأمم الأوروبية «يورو2024».
واختتمت الصحيفة تقريرها بقولها: تبقى معرفة ما إذا كان رونالدو سيحقق أمنيته، بلقاء زملائه القدامى في ريال مدريد، وضمهم إلى النصر، مشيرة إلى أن صفقة راموس تعتبر رائعة، إذا استطاع النادي السعودي التعاقد معه، بعد أن أثبت «الماتادور» أنه لا يزال قادراً على العطاء رغم سنوات عمره الـ 38، إذ إنه من مواليد 30 مارس 1986.

سيرجيو راموس
السعودية
النصر
كريستيانو رونالدو
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