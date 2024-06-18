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الرياضة

مورينيو عينه على نجم وسط الدنمارك

مورينيو عينه على نجم وسط الدنمارك
18 يونيو 2024 18:07

 
أنور إبراهيم (القاهرة)

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يُبدي البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لفنرباخشة التركي اهتمامه بضم لاعب الوسط الدنماركي بيير- إيميل هويبرج لاعب توتنهام الإنجليزي، حيث سبق له تدريبه عندما كان مديراً فنياً لـ «السبيرز» قبل أكثر من عامين.
وذكرت صحيفة «تقويم» التركية أن فنرباخشة قدم عرضاً قيمته 8 ملايين يورو، من أجل الحصول على خدمات اللاعب، بناء على طلب مورينيو، بهدف تدعيم وسط الملعب.
غير أن إدارة توتنهام لم تهتم بالعرض، ورفضت بيع اللاعب بهذا السعر، ولكنها لم تغلق الباب، وأبدت استعدادها للتفاوض، إذا تم تحسين العرض بصورة كبيرة، ليصل إلى 15 مليون يورو.
ولكن فنرباخشة يتردد في الموافقة على المبلغ، خاصة إن عقد هويبرج ينتهي في «صيف 2025»، ويمكن الحصول على خدماته «مجاناً» الموسم القادم، وإن كانت إدارة النادي التركي لا تمانع التعاقد مع اللاعب إذا وصل المبلغ إلى 10ملايين يورو.
وانضم هويبرج لتوتنهام في 2020، قادماً من ساوثهامبتون، بعد أشهر قليلة من تولي مورينيو مهمة القيادة الفنية لـ «السبيرز»، وسرعان ما أصبح اللاعب أحد العناصر الأساسية في تشكيلة «سبشيال ون»، حيث لعب وقتها 32مباراة في الدوري الإنجليزي «البريميرليج»، قبل أن تتم إقالة مورينيو لسوء النتائج في أبريل 2021.
ولم يبدأ الدولي الدنماركي إلا 8 مباريات فقط مع توتنهام موسم 2023-2024، وموجود حالياً مع منتخب بلاده، حيث شارك في أولى مبارياته أمام سلوفينيا الأحد، ومن المنتظر أن يواجه زميليه القديمين في توتنهام هاري كين وكيران تريبييه، عندما يلعب منتخب بلاده أمام منتخب إنجلترا 20 يونيو الجاري.

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