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الرياضة

مواعيد مباراتي «كلاسيكو الأرض» في الموسم الجديد

مواعيد مباراتي «كلاسيكو الأرض» في الموسم الجديد
18 يونيو 2024 18:14

مدريد (أ ف ب)

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يستهل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي مغامرته بقميص فريقه الجديد ريال مدريد، حامل اللقب، في الدوري الإسباني لكرة القدم بمواجهة ريال مايوركا، في حين يحلّ غريمه التاريخي برشلونة ضيفاً على فالنسيا مع انطلاق منافسات الجولة الاولى في 17 و18 أغسطس المقبل، وفقاً لروزنامة الموسم المقبل.
ويجب على جماهير النادي الملكي انتظار الجولة الثانية من «الليجا» لمشاهدة مهاجم منتخب «الديوك» على ملعب «سانتياجو برنابيو»، عندما يستضيف أحد الفرق العائدة إلى النخبة بلد الوليد.
من ناحيته، يخوض برشلونة الوصيف، والذي سيشرف عليه المدرب الألماني هانزي فليك بدلاً من تشافي هرنانديز «المقال» من منصبه، مباراتين قويتين، إذ بعد حلوله ضيفاً على فالنسيا سيواجه أتلتيك بلباو.
ومن المقرّر أن تقام مباراتا الكلاسيكو بين ريال وبرشلونة في الجولتين الـ 11 و35 توالياً، في نهاية نوفمبر ومنتصف مايو، على أن يخوض الفريق الكاتالوني مباراة الذهاب في «سانتياجو برنابيو».
ويختتم ريال الموسم على أرضه أمام ريال سوسيداد، في حين يسافر برشلونة إلى أتلتيك بلباو في عطلة نهاية أسبوع 24 و25 مايو المقبل.
وبدوره، يستهل أتلتيكو مدريد منافسات الموسم الجديد خارج أرضه في فياريال.

الدوري الإسباني
الليجا
ريال مدريد
برشلونة
كيليان مبابي
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