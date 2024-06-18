الموقع الأولمبي يتعرض للحظر!



باريس (أ ف ب)

قال موقع «إنسايد ذي جايمز» Insidethegames.biz المتخصّص بالأخبار الأولمبية، والذي استحوذ عليه صندوق يديره الروس، إنه تعرّض للحظر من أولمبياد باريس، بعد رفض طلبات اعتماده.

ويُعتبر الموقع الرياضي، الذي كان مقرّه سابقاً في إنجلترا وأداره الصحفي الرياضي البريطاني دانكن ماكاي لمدة 18 عاماً حتى أكتوبر الماضي، مصدراً مؤثّراً للأخبار المتعلّقة بالحركة الأولمبية.

تم بيعه في أكتوبر الماضي إلى مالكين جدد، وهم «فوكس يوروب إنفيستمنت هولدينج»، وهو صندوق استثماري له عناوين في بريطانيا والمجر من دون الإعلان عن هوية مالكيه.

وقال المدير التنفيذي للعمليات في الموقع الروسي أوليج دنيسوف لوكالة فرانس برس عبر الهاتف الاثنين «نشعر وكأننا تعرّضنا للحظر من قبل اللجنة الأولمبية الدولية».

وتابع «كنا نفكر في إرسال أربعة إلى خمسة صحفيين مع مصوّر (إلى باريس 2024) لأن الألعاب الأولمبية هي الموضوع الرئيس لموقع «إنسايد ذي جايمز».

من ناحيتها، أكدت اللجنة الأولمبية الدولية لفرانس برس أنه «لم يتم تخصيص أي اعتماد» لألعاب باريس التي ستقام في الفترة من 26 يوليو إلى 11 أغسطس في بيان أرسل عبر البريد الإلكتروني، وتابع «ليس لدينا ما نضيفه».

وضمن سياق متصل، قال دنيسوف إن الموقع لم يمتثل لطلب اللجنة الأولمبية الدولية لتحديد المستثمرين الذين يقفون وراء عملية الاستحواذ على «إنسايد ذي جايمز» وتردّد أن من بينهم عمر كريمليف، وهو رجل أعمال روسي يرأس الاتحاد الدولي للملاكمة.

وأضاف «لم يكن هناك سوى مخرجين روس، ولست متأكداً من هوية المالكين».

وعندما سُئل عن كريمليف، أجاب «أعتقد أن هذه مجرّد تكهنات، لا أردي بشأن هذه المعلومات».

وقال دنيسوف إن ملكية «إنسايد ذي جايمز» قد تغيّرت أخيراً مرة جديدة، حيث أقدمت «فوكس يوروب» على بيع الموقع الإلكتروني لشركة تدعى «آي تي جي ميديا دي أم سي سي».

وأردف «لا توجد ملكية روسية (في الموقع)»، مضيفاً «مالكو هذه الشركة يفضّلون عدم الكشف عن هويتهم، حيث تعرّضنا لضغوط كبيرة في نوفمبر وديسمبر من اللجنة الأولمبية الدولية».

وخلال ملكية ماكاي، نشر الموقع العديد من التقارير الصحفية، أبرزها الكشف عن قضية المنشطات المتعلقة بالمتزلجة الروسية كاميلا فالييفا خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين عام 2022.