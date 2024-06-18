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الرياضة

ناجلسمان يطالب لاعبيه بـ «استعراض القوة»

ناجلسمان يطالب لاعبيه بـ «استعراض القوة»
18 يونيو 2024 22:28

 
برلين (د ب أ)

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عقد يوليان ناجلسمان مدرب منتخب ألمانيا جلسة مطولة مع لاعبيه قبل التدريب الأخير استعداداً لمواجهة المجر «الأربعاء» في «يورو 2024»، لتأكيد البداية القوية في البطولة التي تقام بألمانيا.
ومن المقرر أن يسافر منتخب ألمانيا إلى شتوتجارت، ويتطلع لإثبات أن الفوز على أسكتلندا بنتيجة 5-1 في مباراة الافتتاح لم يتحقق بالصدفة.
ويخوض منتخب ألمانيا المباراة الثانية بقوام متكامل، ومن غير المتوقع أن يغير تشكيلته الأساسية أمام المجر التي ستكون مواجهة أقوى من أسكتلندا، رغم خسارة المجر أمام سويسرا بنتيجة 1-3 في المباراة الأولى.
وقال رودي فولر المدير الرياضي لمنتخب ألمانيا «نريد بالتأكيد الفوز بصدارة المجموعة».
ولن تحسم مباراة الغد صراع صدارة المجموعة، ولكن يمكن لمنتخب ألمانيا حسم تأهله للأدوار الإقصائية، حال الفوز على المجر، وعدم خسارة سويسرا أمام أسكتلندا.
من جانبه قال اللاعب الشاب جمال موسيالا، نتطلع لأن نكون أفضل في كل مباراة، وسنبدأ مواجهة المجر بنفس القوة.
أما ناجلسمان أضاف «الهدف الأول بالنسبة لي هو إمتاع الجماهير، لأن التذكرة مكلفة، ويجب أن تكون المكافأة إمتاع الناس بتقديم أداء مميز».
وأشار مدرب منتخب ألمانيا «يشاهد الناس كرة القدم في أوقات فراغهم، ومن جانبنا نحاول دائماً أن نمزج الأداء الجيد بالنتائج الإيجابية».
أما نجم الوسط المخضرم توني كروس قال «لا أعرف إذا كان الفريق وصل لمعدله القوي بالفعل بعد مباراة واحدة، ولكن إذا واصلنا بنفس القوة في المباراة الثانية التي ستكون أكثر صعوبة لأن المجر أقوى من أسكتلندا، وقتها بإمكاننا الحديث عن مدى قوتنا». 


 

كأس أمم أوروبا
يورو 2024
ألمانيا
المجر
يوليان ناجلسمان
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