سينر يعاني في مباراة «المصنف الأول»!



ألمانيا (أ ف ب)



عانى الإيطالي يانيك سينر للخروج منتصراً من مباراته الأولى متصدراً لتصنيف رابطة المحترفين «أيه تي بي»، بتغلبه على الهولندي تالون خريكسبور 6-7 و6-3 و6-3 في دورة هاله الألمانية للتنس (500 نقطة) التي تشكل تحضيراً لبطولة ويمبلدون الإنجليزية.

ودخل سينر التاريخ في العاشر من الشهر الحالي، بعدما بات أول إيطالي يتربّع على قمة تصنيف رابطة المحترفين الذي شهد تراجع الصربي نوفاك ديوكوفيتش من المركز الأول إلى الثالث، وذلك بعدما تقدّم عليه أيضاً الإسباني كارلوس ألكاراس الفائز بلقب بطولة رولان جاروس الفرنسية.

ودفع ديوكوفيتش ثمن انسحابه قبل مباراته في الدور ربع النهائي لثانية البطولات الأربع الكبرى بسبب إصابة في الغضروف المفصلي للركبة اليمنى.

واستفاد سينر من انسحاب ديوكوفيتش، وتربّع على صدارة التصنيف، لأنه كان يتعيّن على الصربي بلوغ المباراة النهائية لضمان بقائه على عرش تصنيف الكرة الصفراء.

وبات ابن 22 عاماً أول إيطالي يتصدر، رغم انتهاء مشواره في رولان جاروس عند نصف النهائي على يد ألكاراز الذي توّج باللقب على حساب الألماني ألكسندر زفيريف.

لكن وفي أول مباراته له هذا الموسم على الملاعب العشبية، عانى سينر أمام خريكسبور، ابن الـ27 عاماً المصنف 27 عالمياً، وفرط خلال المجموعة الأولى بفرصتين لحسمها في الشوط الفاصل، ثم وجد نفسه في المجموعة الثانية أمام خطر خسارة إرساله ثلاث مرات قبل أن ينقذ الموقف في طريقه لإنهاء اللقاء لمصلحته في ساعتين و22 دقيقة.

وأقر الإيطالي أن «الأمر كان صعباً بالتأكيد من الناحية الذهنية، كنت متقدماً 5-1 في الشوط الفاصل للمجموعة الأولى، لكن هذه الأمور تحصل، لاسيما على ملاعب من هذا النوع، أعتقد أني كنت جيداً على الصعيد الذهني».

وتابع «عانيت في المجموعة الثانية، وكنت متخلفاً 0-40 على إرسالي، لو نجح في الفوز بتلك النقطة لكانت الأمور أكثر صعوبة، لكن الأمر برمته يتعلق باستعادة الثقة، لاسيما على هذه الأرضية (العشبية)، وقد أظهرت ذلك، آمل أن أقدم أيضاً كرة مضرب جيدة في الدور التالي»، حيث يلتقي المجري فابيان ماروشان، ابن الـ24 عاماً المصنف 45 عالمياً.

وخلافاً للعام الماضي حين وصل إلى النهائي، كان مشوار الروسي أندري روبليف، المصنف رابعاً في الدورة وسادساً عالمياً، قصيراً جداً بخسارته في الدور الأول أمام الأميركي ماركوس جيرون 4-6 و6-7، فيما تأهل حامل اللقب الكازاخستاني ألكسندر بوبليك، المصنف سابعاً في الدورة، إلى الدور الثاني بفوزه على الأسترالي ماكس بورسيل 7-6 و6-4.