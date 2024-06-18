ماينو سعيد بالبناء مع تن هاج



بلانكنهاين (أ ف ب)



أعرب لاعب وسط منتخب إنجلترا لكرة القدم، كوبي ماينو، عن سعادته لاستمرار مدرّبه في مانشستر يونايتد الهولندي إريك تن هاج في منصبه، بعد أن كان مهدّداً بالإقالة.

وكان تن هاج منح ماينو فرصته الأولى في صفوف «الشياطين الحمر»، فلم يخب آماله وفرض نفسه في التشكيلة الأساسية الموسم الفائت، والذي توجّه بتسجيل الهدف الثاني لفريقه في مرمى مانشستر سيتي في نهائي كأس إنجلترا ليقود فريقه إلى الفوز بها.

وقال ماينو لمجموعة من الصحفيين في مقرّ تدريب منتخب إنجلترا المشارك في كأس أوروبا المقامة حالياً في ألمانيا «سعيد بالبناء معه، لقد أحرز حتى الآن كأسين (كأس رابطة الإنجليزية العام الماضي)، وآمل أن نحرز المزيد في المستقبل».

وتابع «من المهم أن تحصل على راحة البال، لقد وضع ثقة كبيرة بي، ولا أستطيع شكره بما فيه الكفاية».

وشارك ماينو بديلاً في المباراة الأولى لمنتخب إنجلترا في مواجهة صربيا (1-0) في أوّل مباراة في بطولة كبرى له، علماً بأنه انضم إلى صفوف المنتخب للمرّة الأولى في مارس الماضي.

وتواجه إنجلترا الدنمارك في فرانكفورت الخميس، حيث سيلتقي ماينو بزميليه في مانشستر يونايتد كريستيان إريكسن وراسموس هويلوند، وقال في هذا الصدد «أنا وراسموس شابان وقريبان جداً من بعضنا البعض».

وتابع «اما كريستيان فتعلّمت الكثير منه، ما يقوم به بعد ما حدث له في كأس أوروبا الماضية (تعرّضه لسكتة قلبية)، أمر مدهش».