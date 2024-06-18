مصير مبابي في «اليورو» سابق لأوانه!



برلين (د ب أ)



أكد فيليب ديالو رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، أنه «من السابق لأوانه قليلاً» إصدار أي تكهنات بشأن هداف منتخب الديوك كيليان مبابي الذي تعرض لكسر في الأنف خلال الفوز على النمسا 1-صفر، في المباراة الأولى للفريق في كأس أمم أوروبا (يورو 2024) بألمانيا.

وقال ديالو «فيما يتعلق بمشاركته في باقي فعاليات البطولة، فمن السابق، لأوانه تحديد جدول زمني».

وأضاف «أنا لست طبيباً، لذا لا أريد أن أتمادى في الحديث، العديد من الفحوص جرت داخل الملعب لمعرفة حالة الأنف المصاب».

وأوضح «الأطباء حاولوا تحجيم عواقب الكسر من أجل تمكينه من الاستمرار في البطولة».

وذكر الاتحاد أنه تم تشخيص حالة اللاعب بعد إجراء فحص له في مستشفى جامعة دوسلدورف، حيث تم نقله عقب تعرضه للإصابة أثناء مباراة المنتخبين بالجولة الأولى في المجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2024)، المقامة حالياً في ألمانيا.

وليس من المطروح حالياً إجراء جراحة لقائد المنتخب الفرنسي، حيث من المقرر أن يخضع للعلاج «خلال الأيام القليلة المقبلة» ويرتدي قناع واقي للوجه، حتى يتمكن من العودة للعب في أقرب وقت.

ويستعد منتخب فرنسا، الذي يسعى للتتويج باللقب القاري للمرة الثالثة في تاريخه، لمواجهة منتخب هولندا، بمدينة لايبزج الألمانية، يوم الجمعة المقبل، في الجولة الثانية للمجموعة، حيث تحوم الشكوك بشأن قدرة مبابي على اللحاق باللقاء.

وحاول مبابي «25 عاماً» طمأنة الجماهير على إصابته، حيث كتب على حساب بموقع إكس (تويتر) سابقاً للتواصل الاجتماعي عقب المباراة «إمكانية ارتداء قناع واق للوجه؟» مصحوبا بوجه مبتسم.

كان مبابي تعرض للإصابة قبل وقت قصير من نهاية المباراة، التي أقيمت بمدينة دوسلدورف أثناء التحام على الكرة، عندما اصطدم كتف كيفن دانسو، لاعب منتخب النمسا، بأنفه بكامل قوته أثناء محاولته تسديد الكرة بالرأس، ليضطر لمغادرة أرض الملعب بسبب النزيف الشديد الذي عانى منه أنفه.