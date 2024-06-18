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الرياضة

ووبر يضحك على «صور السخرية»!

ووبر يضحك على «صور السخرية»!
18 يونيو 2024 20:49

 
برلين (د ب أ)

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قال المدافع النمساوي ماكسيمليان ووبر، إنه تجاوز كبوة تسجيل هدف في مرماه، خلال مواجهة فرنسا في «يورو 2024»، ويتطلع للرد بقوة في المباراة القادمة أمام بولندا.
وحول ووبر كرة عرضية من كيليان مبابي برأسه في الشباك بالدقيقة 39، ليمنح فرنسا الفوز في دوسلدورف.
وقال المدافع النمساوي «بعد ليلة بلا نوم، أضحك الآن على الصور التي تسخر مني».
وأشار «لقد رأيت الكرة متأخراً، وحركت رأسي بشكل عفوي، إنه كان القرار الأسوأ».
وأكد المدافع النمساوي «لقد عشت لحظات مريرة بعد المباراة، شعرت بأنني خذلت أمة بأكملها».
وأضاف أن زملاءه والمدرب رالف رانجنيك شدوا من أزره وقالوا له «نحن نفوز كفريق ونخسر كفريق».
ويتطلع ووبر لاعب بوروسيا مونشنجلادباخ للرد بقوة في المباراة الثانية، حيث يحتاج منتخب النمسا لنتيجة إيجابية أمام بولندا يوم الجمعة المقبل في برلين.
وقال مدافع النمسا «أريد إثبات أنه بإمكاني تقديم أداء أفضل، لأننا كفريق بإمكاننا أن نحقق ما هو أفضل».
من جانبه أعرب المدرب رالف رانجنيك عن أسفه للخطأ الفادح الذي ارتكبه الحكم قبل ثوان قليلة من هدف منتخب فرنسا الوحيد.
وكاد كريستوف بومجارتنر أن يسجل هدفاً لمنتخب النمسا، ولكنه سدد الكرة في قدم الحارس الفرنسي مايك ماينان، لكن الحكم الإسباني خيسوس خيل مانزانو حرم النمسا من ركلة ركنية، ليسجل منتخب فرنسا هدفه بعدها بوقت قصير.
وقال رانجنيك «إنه خطأ فادح من الحكم قبل 90 ثانية من هدف فرنسا».
وأضاف مدرب النمسا «لا أفهم لماذا لم يتدخل أحد من الخارج لتصحيح القرار، سواء الحكم المساعد أو الحكم الرابع، فالجميع في الملعب شاهدوا اللعبة، بينما الحكم فقط هو الوحيد الذي اعتبرها ركلة مرمى».
وأكد رانجنيك أن الحكم اعترف بالخطأ في وقت لاحق.

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