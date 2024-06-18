شقيق مبابي يغادر سان جيرمان



باريس (أ ف ب)



لحق إيثن مبابي بشقيقه الأكبر كيليان الذي انتقل مؤخراً إلى ريال مدريد الإسباني كلاعب حر، وغادر باريس سان جيرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم الذي منحه الموسم المنصرم فرصة اختبار اللعب على الصعيد الاحترافي للمرة الأولى في مسيرته الشابة.

وبعدما توج الأحد مع نادي العاصمة بلقب الدوري الفرنسي لتحت 19 عاماً، قرر إيثن (17 عاماً) الرحيل عن سان جيرمان الذي وصل إليه قبل سبعة أعوام بصحبة شقيقه النجم كيليان.

وتوجه لاعب خط الوسط عبر إنستجرام إلى نادي العاصمة بالقول «من الطفولة الخالية من الهموم إلى خطواتي الاحترافية الأولى، لقد أعطيتني أفضل أسس للرجل واللاعب اللذين أطمح أن أصل إليهما»، مضيفاً «أقول لك شكراً ووداعاً باريس سان جيرمان»، من دون أن يحدد وجهته المستقبلية.

وعلى غرار شقيقه، غاد إيثن «بارك دي برانس» كلاعب حر بعد انتهاء عقده في 30 يونيو.

وخاض إيثن هذا الموسم أول دقائقه الاحترافية مع فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي الذي أشركه ثلاث مرات في الدوري الفرنسي ومرتين في كأس فرنسا.