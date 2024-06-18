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الرياضة

الحرارة المرتفعة خطر على الحياة في «أولمبياد باريس»

الحرارة المرتفعة خطر على الحياة في «أولمبياد باريس»
18 يونيو 2024 20:54

باريس (رويترز)

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قال تقرير صادر عن هيئات مهتمة بالبيئة، إن درجات الحرارة، خلال الألعاب الأولمبية في باريس، قد تشكل مخاطر صحية على الرياضيين المتنافسين، مضيفة أن الزيادات المستمرة في درجات الحرارة العالمية يمكن أن تعرض النسخ المستقبلية من الألعاب للخطر.
ونشرت الجمعية البريطانية للرياضة المستدامة وطليعة الرياضيين، وهي منظمة تساعد الرياضيين على الانخراط في القضايا البيئية، تقريراً بعنوان «حلقات النار: مخاطر الحرارة في أولمبياد باريس 2024».
ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة مرة أخرى خلال فصل الصيف في أوروبا، بعد أن سجلت أرقاما قياسية عام 2023، حيث قالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية (ميتيو فرانس)، إن الأجواء من المرجح أن تكون أكثر سخونة من المعتاد.
وكانت الحرارة والرطوبة مشكلة رئيسية في أولمبياد طوكيو أيضاً، حيث وجد الرياضيون، حتى أولئك الذين اعتادوا التدريب جيداً في المناخ الحار، أن الأمر صعب للغاية.
وقال التقرير الذي تحدث باحثوه إلى علماء ورياضيين «الألعاب الأولمبية القادمة في باريس باتت قريبة الآن، وتزايدت حالات ارتفاع الحرارة بشكل ملحوظ، والتي تقوض الصحة والاستمتاع بالمشاهد الرياضية، في السنوات الفاصلة بين الدورتين (منذ أولمبياد طوكيو)».
وأضاف «حقيقة أن الألعاب الأولمبية ستقام خلال ذروة الصيف تعني أن التهديد بحدوث موجة حارة مدمرة هو أمر حقيقي للغاية».
ووجد التقرير، الذي فحص البيانات خلال المئة عام الماضية منذ استضافة فرنسا للألعاب الأولمبية عام 1924، أن درجات الحرارة ارتفعت بمقدار 3.1 درجة مئوية في المتوسط ​​خلال شهري يوليو وأغسطس، وهي الفترة المعتادة لإقامة الأولمبياد.

فرنسا
باريس
أولمبياد باريس 2024
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