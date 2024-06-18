ناجلسمان لا يتوقع مهرجان أهداف أمام المجر



شتوتجارت (د ب أ)



يتوقع يوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا اختباراً صعباً أمام المجر «صاحب القدرات البدنية الفائقة» غداً الأربعاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا.

وافتتح منتخب ألمانيا منافسات يورو 2024 باكتساح نظيره الأسكتلندي 5-1 يوم الجمعة الماضي، لكن ناجلسمان لا يتوقع مهرجاناً للأهداف أمام المجر في شتوتجارت.

وقال ناجلسمان، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي «لا نتوقع الإطاحة بكل المنافسين من أرض الملعب».

ولكن ناجلسمان يرغب في إحكام فريقه السيطرة على مجريات اللعب مثلما حدث أمام أسكتلندا، وتحقيق الفوز لحجز مقعده في دور الستة عشر.

وأشار «سنحاول أن نسبب المتاعب للمجر بنفس الطريقة، لكن الأمر يتعلق بطريقة لعبنا، وكيفية خوض المباراة».