جولر يمنح تركيا الفوز بـ «بصمة عالمية»



دورتموند (أ ف ب)



سجل جناح ريال مدريد الإسباني الشاب أردا جولر هدفاً عالمياً رائعاً، منح فيه منتخب بلاده تركيا الفوز على جورجيا 3-1 في دورتموند، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة لكأس أوروبا 2024.

وتقدم المنتخب التركي بهدف مرت مولدور (25)، ثم عادلت جورجيا بواسطة جورج ميكوتادزه (32)، وكانت الكلمة الأخيرة لتركيا وتحديداً لجولر الذي أطلق كرة قوية لولبية بيسراه من خارج المنطقة، لتستقر في سقف الشباك الجورجية، مسجلاً أحد أجمل الأهداف في البطولة حتى الآن، قبل أن يسجل كريم اكتوركوغلو الثالث في الثواني الأخيرة من المباراة (90+7).

وتشارك جورجيا للمرة الأولى في بطولة كبرى في تاريخها (كأس أوروبا أو كأس العالم)، وهي تأهلت على حساب اليونان بركلات الترجيح بعد تعادلهما سلباً في الوقتين الأصلي والإضافي في الملحق.

واعتمد المنتخب الجورجي بقيادة مدربه مدافع منتخب فرنسا السابق ويلي سانيول على نجم نابولي الإيطالي الجناح خفيتشا كافارتسخيليا وعلى مهاجم متز الفرنسي جورج ميكوتادزه، بالإضافة إلى الحارس المتألق في صفوف فالنسيا الإسباني جورجي مامارداشفيلي.

في المقابل، شارك في صفوف تركيا جولر ولاعب وسط إنتر المخضرم هاكان تشالهانوغلو الذي حمل شارة القائد.

بدأت المباراة سريعة من قبل الطرفين وكانت الفرصة الأولى لتركيا، عندما سدد لاعب الوسط كان ايهان كرة من خارج المنطقة ارتطمت بأسفل القائم ومرت على الخط ثم خرجت (11).

رد المنتخب الجورجي بتسديدة مماثلة أطلقها انزور ميكفابيشفيلي من خارج المنطقة أبعدها الحارس التركي ميرت جونوك (13).

وبعد كر وفر بين المنتخبين، نجح التركي في افتتاح التسجيل عندما وصلت الكرة إلى مرت مولدور فاطلقها «على الطاير» من مشارف المنطقة لتستقر في سقف الشباك (25).

وظن المنتخب التركي أن عزز تقدمه بالهدف الثاني بعد دقيقة واحدة لكن لاعب يوفنتوس الإيطالي كينان يلديز كان متسللاً عندما تابع الكرة من مسافة قريبة داخل الشباك.

وأطلق كافارتسخيليا كرة قوية تصدى لها الحارس التركي ببراعة (29) قبل أن يدرك ميكوتادزه التعادل مستغلاً تمريرة عرضية متقنة من جوجي كوتشوراشفيلي بعد مجهود فردي رائع على الجهة اليمنى (32).

وكاد ميكوتادزه يضيف الهدف الثاني، عندما وصلته الكرة داخل المنطقة، لكنه سددها بمحاذاة القائم (35).

وبقي الإيقاع مرتفعاً في الشوط الثاني وسدد تشالهانوغلو كرة قوية من ركلة حرة أبعدها الحارس الجورجي بقبضتيه (56).

ثم وصلت الكرة إلى أردا جولر فاطلقها بيسراه لولبية في سقف الشباك الجورجية، مسجلاً هدفاً ولا أروع (65).

وكاد المنتخب الجورجي يدرك التعادل مرة جديدة، لكن تسديدة كوتشوراشفيلي ارتدت من العارضة (71).

وسنحت فرصة واضحة للمنتخب التركي لحسم النتيجة نهائياً في صالحه، لكن الحارس الجورجي تألق في التصدي لكرة يوسف يازدجي الرأسية (87).

وسنحت فرصة حقيقية لجورجيا لإدراك التعادل عبر زوريكو دافيتاشفيلي لكن كرته ارتدت من القائم (90+4)، ومن هجمة مرتدة سريعة استغل اكتوركوغلو تقدم الحارس الجورجي خلال ركلة ركنية وسار منفرداً بالكرة مسافة طويلة، قبل أن يسجل في المرمى الخالي (90+7).