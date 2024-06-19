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الرياضة

«الشارقة 17» يقتنص لقب الجولة الثالثة لمونديال «الفورمولا-1»

«الشارقة 17» يقتنص لقب الجولة الثالثة لمونديال «الفورمولا-1»
19 يونيو 2024 10:30

أولبيا (الاتحاد)
حقق زورق «الشارقة 17» بقيادة روستي ويت، لقب السباق الرئيس للجولة الثالثة من بطولة العالم لزوارق الفورمولا-1، والتي أقيمت في مدينة أولبيا في إيطاليا، بمشاركة 18 زورقاً، واقتنص الزورق الإماراتي اللقب بعد صموده لـ40 دورة كاملة هي مدة السباق، في حين حل في المركز الثاني الفرنسي بيتر مورين ممثل الفريق الصيني على زورق 7، وحل ثالثاً البولندي باتريك مارسازلايك على زورق 77.
وشهد السباق تقلبات عديدة بدأت مع انقلاب مبكر في الدورة الأولى لزورق ستيفان آراند رقم 2، واستمرت سلسلة التوقفات مع تعطل زورق الفيكتوري 4 بقيادة إريك ستارك، والذي كان متصدراً للترتيب العام قبل انطلاق السباق في حين تعطل أيضاً زورق «أبوظبي 5» بقيادة النجم ثاني القمزي، والذي كان ثانياً حتى لحظة التعطل، كما تعرض أيضاً زورق «أبوظبي 6» بقيادة ألبرتو كامبراتو لعطل أخرجه منذ بداية السباق.
وتصدر زورق «الشارقة 17» الترتيب العام للبطولة بصيد 77 نقطة مع نهاية هذه المرحلة، بعد أن قدم أداء مميزاً وقوياً طوال فترات الجولة.
حضر مراسم التتويج خالد جاسم المدفع، نائب رئيس اتحاد الرياضات البحرية عضو الاتحاد الدولي للرياضات البحرية، رئيس نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، وأحمد الحوسني، مدير عام نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية، عضو مجلس إدارة اتحاد الرياضات البحرية.

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