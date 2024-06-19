«دولي الجودو» يعتمد إقامة «أبوظبي جراند سلام» في أكتوبر

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمد الاتحاد الدولي للجودو، إقامة بطولة «أبوظبي جراند سلام» للجودو، في الفترة من 18 إلى 20 أكتوبر المقبل، ضمن أجندة البطولات الدولية للجودو لعام 2024، حيث تعود البطولة إلى أبوظبي كما كانت عليه قبل استضافة بطولة العالم للجودو مؤخراً بصالة «أرينا مبادلة»، والتي شهدت مشاركة 110 دول كمشاركة قياسية، نالت إشادة الاتحاد الدولي والوفود المشاركة من النواحي الفنية والتنظيمية والأمنية والجماهيرية والترويجية كافة.

وجاء قرار الاتحاد الدولي للجودو بتحديد موعد بطولة أبوظبي القادمة، في رسالة إلى محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو من ماريوس فايزر رئيس الاتحاد، وتسلمها ناصر التميمي، أمين السر العام لاتحاد الجودو، عضو اللجنة الأولمبية الوطنية، أمين صندوق الاتحاد الدولي للعبة، وذلك قبل انطلاقة منافسات أولمبياد باريس 2024.

وكان محمد بن ثعلوب الدرعي قد اطمأن في اتصال هاتفي على سير إعداد منتخبنا في مدينة «سفانيتي» الجبلية بجورجيا، والذي يستمر حتى نهاية الشهر الحالي قبل الانتقال لمعسكر برشلونة، الذي يسبق السفر إلى باريس للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية، وتضم قائمة المشاركة الأولمبية الرابعة في تاريخ جودو الإمارات 5 لاعبين ولاعبة واحدة وهم نارمند بيان، الذي يشارك في وزن الخفيف تحت 66 كجم، وطلال شفيلي، وزن خفيف المتوسط تحت 81 كجم، وفي الوزن الثقيل أرام جريجوريان، وزن تحت 90 كجم، وظافر آرام، وزن تحت 100 كجم، وعمر معروف، في وزن فوق 100 كجم، فيما تشارك اللاعبة بشيرات خرودي، في وزن الخفيف تحت 52 كجم للسيدات. وتقام منافسات الجودو في ألعاب باريس، من 27 يوليو إلى 2 أغسطس المقبلين، بمشاركة 372 لاعباً ولاعبة من أبرز المصنفين في العالم.