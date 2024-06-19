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الرياضة

كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز ضمن منافسات «باريس إيفل الدولية»

كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز ضمن منافسات «باريس إيفل الدولية»
19 يونيو 2024 12:15

باريس (وام)
أعلنت اللجنة العليا المنظمة لسباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة، تنظيم جولة جديدة لقفز الحواجز، ضمن منافسات بطولة باريس إيفل الدولية «5 نجوم»، التي ستقام بنسختها العاشرة برعاية سلسلة سباقات الكأس الغالية خلال الفترة من 21 إلى 23 يونيو الجاري، بمشاركة أفضل الخيول والفرسان في العالم.
وتقام البطولة الجديدة، يوم الأحد الموافق 23 يونيو الجاري، بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، دعماً لجهود تطوير سباقات الفروسية في مختلف دول العالم، وتعزيز ريادة الإمارات في الفعاليات الرياضية العالمية الكبرى.
وتعتبر البطولة من أكبر البطولات الدولية في قفز الحواجز، وتتضمن مجموعة من الجولات العالمية، التي تقام على مدار العام، وتختتم في بطولة باريس إيفل، حيث تشهد مشاركة نخبة الفرسان وأفضل الخيول في العالم في البطولة الكلاسيكية العريقة بالقارة الأوروبية من حيث قيمة الجوائز وأفضل المشاركين المحترفين، كما تشهد اهتماماً إعلامياً عالمياً وحضوراً جماهيرياً كبيراً في مدرجات حديقة برج إيفل المعلم التاريخي والسياحي الشهير للعاصمة الفرنسية باريس.
ويتضمن برنامج اليوم الختامي منافسات كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز «5 نجوم»، بجانب شوط آخر يحمل الاسم نفسه لفئة «نجمة واحدة»، ويشارك فرسان الإمارات في هذا الشوط عبر الثنائي عبدالله المهيري وحميد المهيري اللذين يحملان آمال الإمارات لتحقيق نتائج مميزة في منافسات البطولة التي تمثل ختام بطولات قفز الحواجز في فرنسا قبل أولمبياد باريس 2024.
وقال فيصل الرحماني، مشرف عام سلسلة سباقات كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية، إن الإعلان عن تنظيم كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز، ضمن منافسات بطولة باريس إيفل الدولية، يمثل علامة فارقة في مسيرة رياضة قفز الحواجز الإماراتية والدولية، لما تحمله من اسم غالٍ على قلوبنا جميعاً، وما تجسده من أبعاد كبيرة تُسهم في تحقيق التطور والتقدم لفروسية الإمارات على الصعيد العالمي.
وتقدم الرحماني بالشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تقديراً لدعمه الكبير وتوجيهاته السديدة التي تقود سباقات الكأس الغالية إلى أعلى المراتب العالمية، وانعكاسها الإيجابي على المكانة المرموقة لفروسية الإمارات في المحافل العالمية الكبرى، معبراً عن فخره بتنظيم بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة لقفز الحواجز ورعاية بطولة باريس إيفل الدولية من قبل سباقات الكأس الغالية، وتخصيص يوم كامل من منافساتها باسم الإمارات، مثمناً التعاون المثمر مع الهيئة العليا لسباقات الخيل في فرنسا «فرانس جالوب».

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