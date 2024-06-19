نجوم تحت الأضواء قبل انطلاق «كوبا أميركا»

مراد المصري (أبوظبي)

تستعد بطولة كوبا أميركا 2024، للانطلاق فجر يوم الجمعة «بتوقيت أبوظبي»، وسط ترقب للمنافسة المقبلة بين المنتخبات، وتصدر بعض النجوم المشهد ممن سيكونون تحت الأضواء في هذا الحدث.

عند سرد هذه القائمة يجب أن نبدأ مع الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يعود للساحة الدولية للمرة الأولى منذ قيادة الأرجنتين للفوز بكأس العالم في عام 2022، وهو الذي يأمل أن ينجح رغم رحيله خارج أوروبا للعب مع إنتر ميامي الأميركي، من قيادة «التانجو» للاحتفاظ بلقب كوبا أميركا، الذي حققه معه في عام 2021.

وبعد قيادة ريال مدريد إلى الفوز بألقاب الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الإسباني، يضع البرازيلي فينيسيوس جونيور نصب عينيه محاولة الفوز بأول لقب له مع المنتخب البرازيلي، إذ يعتبر «السيليساو» من أقوى المرشحين في محاولته للاحتفال باللقب للمرة العاشرة في كوبا أميركا.

أنهى مهاجم ريال مدريد الموسم برصيد 24 هدفاً في جميع المسابقات، بما في ذلك أحد هدفي الفوز في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بروسيا دورتموند على ملعب ويمبلي في مايو الماضي، وهو الذي قدم عروضاً استثنائية، ويدرك أن التتويج بلقب كوبا أميركا، سيضعه في صدارة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية.

لاعب آخر تحت الأضواء بالنسبة لعشاق ريال مدريد، وهو إندريك، الذي سينضم إلى صفوف النادي «الملكي» خلال الصيف الحالي قادماً من بالميراس.

يعتبر إندريك الموهبة الأكبر في البرازيل حالياً، وقد حطم بالفعل العديد من الأرقام القياسية، بعد أن أصبح رابع أصغر لاعب يسجل لمنتخبه الوطني على الإطلاق بعمر 17 عاماً و246 يوماً. وهو الذي سجل إندريك ثلاثة أهداف في ست مباريات في جميع المسابقات ليصبح أول لاعب تحت سن 18 عاماً يهز الشباك في ثلاث مباريات متتالية للمنتخب البرازيلي.

وفي الأوروجواي، سيكون فيديريكو فالفيردي أحد اللاعبين البارزين في هذه المشاركة تحت قيادة المدرب الأسطوري مارسيلو بيلسا، وانضم رونالد أراوخو إلى زملائه إلى المنتخب أيضاً استعداداً لبطولة كوبا أميركا المرتقبة، بعدما منعته الإصابة من الظهور في نسخة 2021، ما يعني أن أراوخو ستتاح له الآن فرصة المشاركة في المسابقة للمرة الأولى، ومحاولة إنعاش مسيرته مرة أخرى بعد الأخطاء التي وقع بها مع ناديه برشلونة الموسم الماضي.

وسيتطلع رودريجو دي بول إلى قيادة الأرجنتين للاحتفاظ باللقب، بعدما شارك لاعب أتلتيكو مدريد أساسياً في جميع مباريات الأرجنتين السبع في طريقها للفوز بكأس العالم للمرة الثالثة في 2022، وفي ست من أصل سبع مواجهات خاضوها في بطولة كوبا أميركا الأخيرة.

شارك دي بول في 64 مباراة دولية في جميع المسابقات، حيث قدم 10 تمريرات حاسمة، وأحرز هدفين.

كما تشكل البطولة المقبلة فرصة لمتابعة النجم الصاعد سافيو، بعدما تألق البرازيلي في صفوف جيرونا الموسم الماضي، وقاده للتأهل للمرة الأولى في تاريخه إلى دوري أبطال أوروبا.

وسجل الجناح ذو الـ 20 عاماً تسعة أهداف في الدوري، فضلاً عن 10 تمريرات حاسمة، ما جعله ينال نداء الاستدعاء للمشاركة في بطولة كوبا أميركا 2024 مع المنتخب البرازيلي.