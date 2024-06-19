كامافينجا يعود بـ«النبأ السار»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

أثار النجم الفرنسي الشاب إدواردو كامافينجا «21 عاماً» متوسط ميدان ريال مدريد ومنتخب «الديوك»، قلق الجماهير الفرنسية الحاضرة في ألمانيا لتشجيع منتخبها في بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، عندما لم يستطع أن يكمل الحصة التدريبية للفريق أمس الثلاثاء.

وكان كامافينجا شارك في آخر20 دقيقة من مباراة منتخب بلاده الأولى أمام منتخب النمسا، والتي انتهت بفوز «الديوك» 1-0، وفي اليوم التالي للمباراة شعر كامافينجا ببعض الآلام في كاحل قدمه اليمنى وترك التدريب المسائي، الذي كان عبارة عن مباراة تجريبية مع فريق مدينة بادربورن، حيث يقيم المنتخب الفرنسي.

وتحدث كامافينجا طويلاً مع طبيب الفريق الذي تحقق من حالته البدنية، واضطر إلى إخراجه من باب الاحتياط، حتى لا تتفاقم الإصابة، وجلس على «دكة البدلاء» ونزل بدلاً منه مواطنه وارين زائير- إيمري لاعب باريس سان جيرمان، غير أن طبيب الفريق زفّ إلى كامافينجا أنباء سارة ومطمئنة، حيث بشره بأن الإصابة طفيفة ويمكنه التعافي منها سريعاً والمشاركة في مباراة هولندا الجمعة، حتى لو كان بديلاً مثلما كان بديلاً في المباراة الأولى أمام النمسا، وحرص الطبيب على وضع «كيس من الثلج» على قدم كامافينجا المصابة، ما أدى إلى شعور اللاعب بتحسن كبير.

وذكرت شبكة راديو وتلفزيون «مونت كارلو سبورت» أن كامافينجا يشارك اليوم بصورة عادية في التدريبات الجماعية مع زملائه.

ولم يكن ديديه ديشامب المدير الفني للديوك أفاق من صدمة إصابة قائد الفريق كيليان مبابي بكسر في أنفه، وتعذر مشاركته في مباراة هولندا القادمة، حتى فوجيء بإصابة كامافينجا، كما انضم المهاجم أوليفييه جيرو إليهما، حيث أصيب بشد عضلي خلال الفترة القصيرة التي شارك فيها في مباراة النمسا، غير أن الجهاز الطبي للفريق طمأن ديشامب على إمكانية مشاركة كامافينجا وجيرو في التدريبات الجماعية قبل مواجهة هولندا.