«مينا دبي» لكرة الصالات تنطلق الجمعة بمشاركة 24 فريقاً

دبي (الاتحاد)

تنطلق مساء بعد غدٍ الجمعة، منافسات بطولة «كأس مينا» الدولية لكرة قدم الصالات للناشئين تحت 12 و10 سنوات، التي تقام بدعم من مجلس دبي الرياضي في الصالة المغطاة بنادي الوصل، وتهدف إلى تعزيز الجهود لاستقطاب وتطوير المواهب الرياضية.

ويشارك في البطولة 24 فريقاً من داخل وخارج الدولة، منهم 12 فريق في فئة تحت 12 سنة، و12 فريقاً تحت 10 سنوات، وتنقسم كل فئة إلى مجموعتين، ويتأهل أفضل فريقين من كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، ويتأهل الفريق الفائز في الدور النهائي تحت 10 سنوات للعب في بطولة كأس أوروبا لكرة الصالات، التي تقام في مدينة ستراسبورج بفرنسا في شهر يناير المقبل، ويشارك فيها أكبر الفرق الأوروبية مثل أرسنال ويوفنتوس وأولمبيك ليون وبنفيكا والعديد من الفرق الكبرى.

ومن أبرز الفرق المشاركة في البطولة أكاديمية أياكس أمستردام في دبي، وأكاديمية نادي السيب من عمان، وأكاديمية البحرين لكرة قدم الصالات، وأكاديمية مانشستر سيتي دبي ومانشستر سيتي أبوظبي، ونادي أزول، ونادي دبي الأيرلندي لكرة القدم، ونادي إمباير، وأكاديمية الخليج، وأكاديمية جوبرو الرياضية، وأكاديمية ريدز، وجوجا بونيتو، وغيرهم.

وتنطلق مباريات اليوم الأول من الساعة 3 عصراً حتى الساعة 8 مساء لفئة تحت 10 سنوات، فيما تقام مباريات اليوم الثاني من الساعة 9 صباحاً حتى الساعة 3 عصراً لفئة تحت 12 سنة.