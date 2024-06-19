روزه يُمدد عقده مع لايبزج حتى 2026

شتوتجارت (أ ف ب)

مدّد المدرب ماركو روزه عقده مع لايبزج لعام واحد حتى 2026، وفقاً لما أعلنه النادي الألماني لكرة القدم اليوم.

قاد روزه (47 عاماً) الذي درب بروسيا دورتموند وسالزبورج النمساوي سابقاً، لايبزج إلى التتويج بلقب كأس ألمانيا في 2022-2023 ثم الكأس السوبر المحلية، بعد الفوز على بايرن ميونيخ 3-0 عام 2023، وذلك بعد تعيينه في سبتمبر 2022.

قال المدرب المولود في لايبزج في بيان: «أنا سعيد أننا سنستمر معاً، وُلدت هنا وأشعر أنني في منزلي في المدينة والمنطقة».

وأضاف: «يعمل النادي في الكواليس للتأكّد من تكوين فريقٍ قويّ مرة أخرى. نشعر أن هناك المزيد مما يجب عمله ونحن دائماً نسعى للمزيد، نحن طموحون، وسنبقى طموحين، ونتطلع إلى المستقبل معاً».

وكان روزه نفى في مايو اللحاق بالمدير الرياضي السابق للايبزج ماكس إيبرل إلى بايرن ميونيخ قائلاً: «أعتقد أن بايرن سيكون على ما يرام من دون ماركو روزه».

احتل لايبزج المركز الرابع في الموسم الماضي بقيادة روزه في موسم إعادة البناء، بعدما خسر النادي العديد من لاعبيه الأساسيين على غرار الكرواتي يوشكو جفارديول، الفرنسي كريستوفر نكونكو، المجري دومينيك سوبوسلاي والنمسوي كونراد لايمر.

يأتي إعلان روزه بعد أيام من اختيار المهاجم المطلوب من عددٍ من الأندية، السلوفيني بنجامين شيشكو تمديد عقده مع النادي.

فاز روزه بـ53 مباراة من 86 مع النادي الألماني، بمعدّل نقاط بلغ 2.01 في المباراة، وهو أفضل رقم مسجّل في النادي منذ صعوده إلى «البوندسليجا» عام 2016.