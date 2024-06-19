«البرتقالي» يُشكك في غياب مبابي!

أنور إبراهيم (القاهرة)

رغم أنه أصبح في حكم المؤكد عدم مشاركة النجم الفرنسي كيليان مبابي قائد منتخب «الديوك» في مباراة فريقه الثانية أمام منتخب هولندا الجمعة، في إطار الجولة الثانية لمباريات المجموعة الرابعة في بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2024»، إلا أن رد الفعل القادم من المعسكر الهولندي يشكك كثيراً فيما يُقال عن حالة «فتى بوندي المدلل»، ولا يصدق أنه لن يلعب المباراة، بل إن الهولنديين يقولون إنه سيلعبها مرتدياً واقياً للوجه، ولهذا وضع رونالد كومان المدير الفني للمنتخب «البرتقالي» في حساباته وجود مبابي في المباراة، على حد قول نجم خط الوسط تيجاني رايندرز لاعب أيه سي ميلان الإيطالي، الذي أكد بدوره مشاركة مبابي في المباراة.

وقال رايندرز خلال مؤتمرصحفي: مبابي سيكون في حالة جيدة بدنياً وسنراه في الملعب الجمعة مرتدياً قناعاً واقياً للوجه، هو لاعب كبير، وعلينا أن نتعامل على أنه موجود في المباراة، ورغم ذلك نعلم أن منتخب فرنسا يضم مهاجمين آخرين جيدين، وهو فريق قوي بوجه عام، صحيح إن مبابي نجم سوبر، إلا أننا لا نخشاه ولا نخاف أحداً.

وأعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم على لسان رئيسه فيليبب دياللو إن مبابي سيجري جراحة في أنفه عقب انتهاء مشوار منتخب فرنسا في البطولة، وأن مشاركته في مباراة هولندا القريبة جداً غيرمؤكد على الإطلاق، وربما يشارك في المباراة الثالثة أمام بولندا الثلاثاء المقبل.

وفي سياق متصل، تحدث أدريان رابيو نجم وسط «الديوك» خلال مؤتمرصحفي اليوم عن احتمالات غياب مبابي عن مباراة هولندا وقال: أعتقد أنني فهمت مما قاله رئيس الاتحاد أن مشاركة «كابتن» المنتخب غيرمؤكدة، ولكنه لم يغب بعد.

وأضاف: من المؤكد أن غيابه يجعلنا نفقد لاعباً مهماً جداً وهذا قد يمثل ضغطاً إضافياً علينا، ولكننا على أي حال مجموعة رائعة، ولدينا البديل الكفء الذي يمكنه أن يحل محل مبابي في حالة غيابه.