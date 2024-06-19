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الرياضة

البايرن يُعلن برنامج تحضيرات «استعادة المكانة»!

البايرن يُعلن برنامج تحضيرات «استعادة المكانة»!
19 يونيو 2024 17:30

ميونيخ (د ب أ)
يبدأ فريق بايرن ميونيخ استعداداته للموسم الجديد تحت قيادة مدربه الجديد فينسنت كومباني يوم 15 يوليو المقبل، اليوم التالي من نهائي بطولة أمم أوروبا «يورو 2024»، وذكر بايرن اليوم أن اللاعبين سيخضعون للفحوص قبل بدء التدريبات في الملعب بداية من يوم 17 يوليو.
وسيتواجد بايرن ميونيخ في آسيا في الفترة من 31 يوليو إلى 5 أغسطس، والذي يتضمن خوض مباراة ودية في سول أمام توتنهام، الذي كان يلعب له هاري كين هداف بايرن ميونيخ، وسيلتقي الفريقان مرة أخرى في لندن بعدها بأسبوع في لندن.
وستكون أول مباراة رسمية يقود فيها كومباني، البايرن هي مباراة الدور الأول بكأس ألمانيا أمام فريق أولم، من الدرجة الثانية، يوم 16 أغسطس المقبل، ويبدأ الدوري الجديد بعدها بأسبوع.
ولن يكون لدى كومباني، الذي تولى تدريب الفريق خلفاً لتوماس توخيل، جميع اللاعبين جاهزين منذ البداية، لأن اللاعبين المشاركين في بطولتي أمم أوروبا وكوبا أميركا سيحصلون على المزيد من الوقت للراحة، وسيكون هناك أيضاً لاعبون يغادرون وآخرون سينضمون.
وحتى الآن تعاقد بايرن مع هيروكي إيتو مدافع شتوتجارت الألماني، ويريد بايرن أن يعود مرة أخرى لقمة الدوري الألماني بعدما اكتفى بالمركز الثالث، خلف باير ليفركوزن وشتوتجارت في الموسم المنصرم، بعد الفوز بـ11 لقباً متتالياً، ولم يتوج بايرن بأي لقب للمرة الأولى منذ عام 2012.

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