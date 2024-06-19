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الرياضة

خيول الإمارات تسعى لمواصلة التألق في ثالث أيام «رويال أسكوت»

خيول الإمارات تسعى لمواصلة التألق في ثالث أيام «رويال أسكوت»
20 يونيو 2024 01:00

محمد حسن (دبي)

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تسعى خيول الإمارات لمواصلة حضورها القوي في مهرجان رويال أسكوت، حيث تخوض مساء اليوم مواجهات قوية في ثالث أيام المهرجان الذي انطلق بمضمار أسكوت العريق يوم الثلاثاء ويختتم يوم السبت المقبل. ويتطلع نجم جودلفين «تراولرمان» بإشراف جون وثادي جوسدن، وقيادة وليام بيوك لتحقيق لقب سباق كأس أسكوت الذهبية للفئة الأولى لمسافة 4.000 متر، أرفع سباقات التحمل في أوروبا.
وسبق لابن الفحل «جولدن هورن» الفوز بسباق إيبور هانديكاب 2022، وهذه المشاركة الثانية له هذا العام، بعد أن حل ثالثاً في كأس دبي الذهبي للفئة الثانية في أمسية كأس دبي العالم بميدان مارس الماضي.
ويستهل الحفل بسباق نورفولك ستيكس للفئة الثانية لمسافة 1000 متر، الذي يشهد مشاركة الجواد «موفينج فورس»، العائد للشيخ راشد بن دلموك آل مكتوم، بإشراف ريتشارد فاهي وقيادة اويسين ميرفي. ويشهد الشوط الثاني سباق كينج جورج ستيكس لمسافة 2400 متر، مشاركة إماراتية مميزة عبر كل من «كامبو» لعبد الله المنصوري، بإشراف ريتشارد فاهي وقيادة ريتشارد كينجسكوت، و«كانديل أوف دبي» لجابر عبد الله، بإشراف شارلي جونستون وقيادة جو فانينج، بجانب «وردة جميلة» لسلطان علي، بإشراف اندرو بالدينج وقيادة اويسين ميرفي.
وتسعى نجمة جودلفين «دايموند رين» بإشراف شارل أبلبي وقيادة وليام بيوك، لمواصلة انتصاراتها والحفاظ على سجلها الخالي من الخسارة في سباق ريبلسديل ستيكس للفئة الثانية لمهرات السنوات الثلاث لمسافة 2400 متر، وسبق لابنة الفحل «شمردل» الفوز بمضمار أسكوت.

خيول الإمارات
رويال أسكوت
مهرجان رويال أسكوت
مهرجان رويال أسكوت للخيول
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