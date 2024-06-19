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الرياضة

راشد الملا يدافع عن الصدارة في مونديال الدراجات المائية

راشد الملا نجم فريق أبوظبي (الاتحاد)
20 يونيو 2024 01:00

أبوظبي (الاتحاد)

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يتأهب البطل الإماراتي راشد الملا، نجم فريق أبوظبي، للدفاع عن صدارته الترتيب العام لبطولة العالم للدراجات المائية، والتي تنطلق ابتداءً من اليوم وحتى الأحد المقبل في مدينة أولبيا بجزيرة سردينيا في إيطاليا، وبمشاركة كبيرة وضخمة لأهم وأبرز النجوم العالميين في مختلف فئات البطولة.
ويشارك راشد الملا في فئة الحركات الاستعراضية، والتي تعد إحدى أهم وأبرز المحطات في البطولة العالمية، بعدما بدأ موسم هذه البطولة بإحراز المركز الأول، ولقب الجولة الأولى، والتي أقيمت في فيتنام في مارس الماضي، وتصدر الترتيب العام برصيد 47 نقطة، ويطمح إلى تعزيز هذه الصدارة عبر الجولة الحالية، والاستمرار في ذلك من أجل شق طريقه وبقوة نحو الفوز باللقب السادس في مسيرته الرياضية، وبدعم من نادي أبوظبي للرياضات البحرية.
وتوج الملا بلقب البطولة لخمس سنوات متتالية، ابتداء من موسم 2018 وحتى 2022 كي يكون أول بطل إماراتي يحقق اللقب خمس مرات في المنافسة، حيث شهد عام 2022 إحرازه للعلامة الكاملة بتسجيل 100 نقطة عبر إنجاز قل أن يتكرر في البطولة، وحل ثانياً في موسم 2023 في الترتيب العام بعد منافسة قوية وشرسة مع الإيطالي روبرتو مارياني، الذي حصد لقب البطولة الموسم الماضي، بالرغم من تساوي كليهما في النقاط بـ94 نقطة لكل منهما، إلا أن اللقب ذهب لمصلحة مارياني. وتبدأ البطولة اليوم في أولبيا بمشاركة 4 فئات على مستوى بطولة العالم، حيث ستكون البداية مع التسجيل الرسمي في اليوم الأول، ثم التجارب الحرة التي تنطلق غداً الجمعة، ولاحقاً المرحلة الأولى للبطولة يوم السبت ثم المرحلة الثانية والختامية الأحد المقبل.
وتشير الأرقام عبر التسجيل المبدئي في المنافسة إلى احتمال تجاوز عدد المشاركين في فئات البطولة عبر الجولة الحالية أكثر من 70 دراجاً، ما يرفع من حدة المنافسة والإثارة في التحدي الذي تشهده أولبيا لأربعة أيام متواصلة.

راشد الملا
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بطولة العالم للدراجات المائية
فريق أبوظبي للدراجات المائية
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